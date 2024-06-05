爭取輝達設超級電腦中心 盧秀燕：逢甲夜市誰與爭鋒

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（中央社記者郝雪卿台中5日電）輝達執行長黃仁勳宣布將在台灣設第2座超級電腦中心，各縣市極力爭取，台中市長盧秀燕今天發文指出，台中一定是首選，水湳經貿園區就緊鄰逢甲夜市，逢甲一出，誰與爭鋒。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨天在記者會中宣布，將在台灣設立第2座超級電腦中心及AI研發中心，地點還未確定，各縣市紛紛表態歡迎。

盧秀燕今天在臉書（Facebook）發文指出，黃仁勳開出第一個條件是要有「夜市」，她一聽就知道「台中一定是首選」，因為台中水湳經貿園區隔壁就是國際知名的「逢甲夜市」，逢甲一出，誰與爭鋒。

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盧秀燕認為，不只夜市厲害，近年國際科技大廠紛紛選擇台中，這就是台中最堅強證明，包含台積電、美光都已落腳台中，尤其最先進的晶圓廠就是AI產業的核心設施，搭配中台灣地區廣納700萬常住人口，蘊藏豐厚研發人才，將會是輝達最需要的即戰力。

盧秀燕還說，台中不僅在產業面上有競爭力，市府也在水湳經貿園區中大舉投資基礎建設，包含會展中心、綠美圖、轉運中心，成為經貿、產業、交通重鎮，NVIDIA最好的選擇就是台中，市府願意媒合投資，招商引資厚植台中。（編輯：陳仁華）1130605