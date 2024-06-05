爭取輝達設計中心 蔣萬安：成立跨局處專案小組

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（中央社記者陳怡璇台北5日電）輝達預計5年內在台設立大型設計中心，台北市長蔣萬安說，已成立財政、資訊、產業、地政等局處的專案小組，由副秘書長游適銘當專案經理，並喊話「北市有最佳區位條件跟優勢」。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前表示，未來5年將在台灣設立一個很大的設計中心（Design Center），至少會僱用1000名工程師，歡迎各界推薦適合地點。

蔣萬安昨天在台北市議會接受市政總質詢前被媒體堵訪問及此事，他說，台北市已經準備好了，一定會積極爭取輝達來設立設計中心。

蔣萬安今天出席里長座談時再被問及相關議題時表示，已成立府級專案小組，由游適銘擔任PM（專案經理），統籌包括產發局、資訊局、財政局、地政局等相關單位，積極爭取輝達、還有其他超微（AMD）等相關科技的巨擘，在北市設研發中心及相關投資。

蔣萬安說，北士科園區是其一考量地點，而北市有最佳區位條件及優勢，例如1萬3859家IC（積體電路）資通訊產業、55%以上新創公司都設在北市，輝達最主要的供應商有16家也設在北市等。

面對其他縣市的競爭，蔣萬安表示，北市擁有完整的新創生態體系及科技廊帶，居住環境、交通、生活機能都很好；產發局也第一時間與輝達聯繫洽談。

媒體追問，上回與黃仁勳開球時有沒有討論到此事。對此，蔣萬安指出，因為見面時間短、也不想影響對方開球，所以簡單交換一下意見，希望之後有機會帶團隊好好與黃仁勳說明。（編輯：戴光育）1130605