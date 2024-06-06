輝達研發中心落腳何處 郭智輝：各城市自行爭取

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）輝達執行長黃仁勳日前透露將在台灣建置新的研發中心，經濟部長郭智輝今天表示，輝達要到哪個城市，由輝達自己做決定，並由各城市自行爭取，政府歡迎國外廠商到國內任何城市。

民進黨立委林岱樺昨天詢問輝達（NVIDIA）研發中心是否落腳高雄，郭智輝表示，「它（輝達）應該會選擇妳（林岱樺）想要它去的地方」。不過郭智輝也強調，「花若盛開，蝴蝶自來」，如果在地條件好，自然會吸引業者進駐。

郭智輝與民進黨立委賴瑞隆等人今天前往高雄軟體園區考察。郭智輝接受媒體聯訪時表示，輝達要到哪個城市設立總部或研發中心，由輝達自己做決定，沒有一定到哪個城市，由各城市去爭取。

郭智輝說，國內很多城市都在爭取輝達設立總部或研發中心，「花若盛開，蝴蝶自來」，哪個城市條件滿足需求，廠商就會過去，政府立場就是歡迎國外廠商到國內任何城市，每個城市都有機會，「輝達也沒告訴我，我也不知道會去哪」。

郭智輝並表示，能做AI的外國廠商很多，希望都能來台灣，而台灣任何地方都適合，但要有準備，除了水電，人才也很重要，這也是廠商選址的原則。

他並強調，經濟部的立場，一定要完全滿足廠商的電力等需求，而能產生電力的方式很多，短期可能由「光電」來補最快，其他不管是風力、水力、火力、地熱等興建電廠要耗時較久。

另外，有媒體詢問核三廠是否可能延役，郭智輝說，在法的框架下，核三廠目前是沒辦法延役的，如果法的問題能拿掉，再開始評估、檢驗，但一定要安全第一。「我們會考慮，但條件要夠，條件就是安全，若安全無慮，法令也核可，就會做」。

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郭智輝說，國外核電廠延役約20年或30年，這是世界核電廠延役的時間，台灣核電廠延役要經過委員會評估檢驗，如能延役20年，會請相關單位提出。但重要仍是在法令，法令若解開、評估可延役，以國外標準來講，可延役20年。

至於台電是否接受補助或漲電價，郭智輝說，經營一個企業，必須要自己努力，不能老靠國家補助，但這跟漲不漲電價沒有正相關，漲電價與否，由委員會評估，並非他所能決定。（編輯：李淑華）1130606