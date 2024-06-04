輝達加碼設研發中心 經部：中南部綠電土地成本較低

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（中央社記者劉千綾台北4日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳透露將在台加碼投資AI超級電腦中心，並規劃設立總部。經濟部表示，樂見廠商擴大在台投資，後續會協助處理水電土地等安排；考量企業綠電需求，若地點設在中南部可節省綠電輸配，土地也相對便宜。

黃仁勳來台參加台北國際電腦展，掀起熱烈討論，輝達投資計畫也備受矚目。他今天證實，將在台灣設立第2個類似Taipei-1的人工智慧AI超級電腦中心，並規劃在台灣替輝達員工建造一個美麗的總部。

經濟部官員表示，歡迎輝達加碼在台投資計畫，會協助廠商處理水、電和土地等安排，但目前並無收到具體訊息。

關於輝達規劃加碼在台設置研發中心，經濟部官員表示，科技公司偏好在北部設點，人才尋覓較容易；不過AI時代來臨，企業在算力、電力使用都將提高，考量未來綠電需求，若企業將地點設立在中南部，距離光電、離岸風電等案場較近，可以節省綠電輸配成本，而中南部的土地也相對便宜。

輝達2021年通過申請經濟部的領航企業研發深耕計畫，總經費約新台幣243億元，獲得補助67億元、輝達自籌176億元，在台灣成立首座AI研發中心，去年完成建置超級電腦，並提供部分高速運算資源免費給國內研發使用。

至於外商來台是否會排擠到國內科技業者徵才，官員轉述，經濟部長郭智輝先前已向輝達表示，除了僱用國內人員，也須引進一定比例的國外資深工程師、主管級研發人員，不僅能減少本土人才排擠現象，也可提升國內研發工程師量能。（編輯：張均懋）1130604