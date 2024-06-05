改善馬祖水庫優養化 引進日本技術淨化水質

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（中央社記者潘欣彤連江5日電）馬祖南竿4座主要供水水庫均有優養化問題，連江縣環境資源局引進日本技術，號稱「優養化剋星」之多層複合濾料水質淨化系統（MSL），降低水中磷含量。

連江縣議會今天議程為南竿縣政考察，環境資源局長陳忠義簡報時指出，南竿4座水庫儲水，目前均抽取至儲水沃水庫集中水質淨化後，再供至自來水廠。但因馬祖水庫普遍優養化嚴重，水中高濃度磷雖對人體無害，但會造成藻類滋生影響水質。

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陳忠義說，為解決優養化問題，參照澎湖成功水庫等處成功經驗，於儲水沃水庫上壩設置共4水槽MSL系統，並於今年完成優化，目前每日處理能力達100噸，可除去水中50%氨氣與40%總磷，且不須耗材費用，維護簡便，根據日本經驗至少可使用30年。

國民黨籍連江縣議員曹丞君指出，監控池並未加蓋，周圍種植櫻花樹且無任何門禁設備，民眾可自由進出，建議裝設監視器，防止有心人士企圖污染水源。陳忠義回應，將會再檢討防範措施。（編輯：李亨山）1130605