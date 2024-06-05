美國中西部政治領袖訪團拜會黃偉哲 盼建立更多交流

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（中央社記者張榮祥台南5日電）美國中西部政治領袖訪問團今天拜會台南市長黃偉哲，雙方期待建立更多教育與文化交流。台南是此訪問團唯一拜會的地方城市。

台南市政府發布新聞稿指出，美國中西部政治領袖訪問團在外交部邀請下，今天拜會黃偉哲，團長是愛荷華州州參議員多茲勒（William Dotzler），偕同美國中西部各州不分黨派共10名州議員來訪。

黃偉哲表示，台南是台灣第1個城市，2024是台南400年，今年初剛舉辦台灣燈會，吸引許多國內外遊客；台南也是台灣美食之都、宗教之都，更是科技新都，台積電在台南的3奈米先進製程供應80%以上的晶片市占率。

黃偉哲說，2024是台灣關係法立法45週年，他感謝美國一直力挺台灣，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間也提供疫苗保障台灣民眾健康，期待台南和中西部各州加強教育、體育、文化等交流，包含學生交換、棒球隊等合作。

多茲勒表示，來訪州議員提出雙方教育與文化、水資源與綠能建設等交流，也期待有具體學生交換計畫與文化合作。

南市府表示，訪問團成員主要是美國中西部各州議員，包括愛荷華（Iowa）、伊利諾（Illinois）、印第安納（Indiana）、明尼蘇達（Minnesota）、威斯康辛（Wisconsin）、芝加哥市（Chicago）等；訪問團將停留台南參訪南科及夜市。（編輯：陳仁華）1130605