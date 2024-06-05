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台南親海小學堂7/1揭幕 體驗重視海洋永續課題

2024/6/5 17:01（6/5 18:06 更新）
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台南市長黃偉哲（左3）5日宣布「台南親海小學堂–大手牽小手，台南玩水趣」系列活動將在7月1日熱鬧揭幕，盼藉海洋親子體驗活動，喚起民眾對海洋永續課題的重視。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年6月5日
台南市長黃偉哲（左3）5日宣布「台南親海小學堂–大手牽小手，台南玩水趣」系列活動將在7月1日熱鬧揭幕，盼藉海洋親子體驗活動，喚起民眾對海洋永續課題的重視。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年6月5日
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（中央社記者張榮祥台南5日電）台南市長黃偉哲今天宣布，「台南親海小學堂-大手牽小手，台南玩水趣」系列活動，7月1日揭幕，為期4個月，透過親子體驗重視海洋永續課題。

黃偉哲今天在「台南親海小學堂-大手牽小手，台南玩水趣」宣傳記者會表示，台灣四面環海，台南市海岸線長達68公里，市府全力減少發生溺水及防範危險戲水活動外，也讓人親近、認識及愛護海洋。

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黃偉哲說，「台南親海小學堂」系列活動將讓人走探體驗台南海域環境及發展歷史，培養海洋知識與應變能力，傳遞海洋友善環境觀念及永續傳承海洋文化，培養下一代海洋夢工廠。

台南市政府發布新聞稿指出，「台南親海小學堂」規劃專屬親海護照及系列課程，7月1日起至11月1日共4個月，且預定於11月2日至3日舉辦「海洋生活博覽會×大手牽小手市集」，讓眾人享受學習果實。（編輯：李亨山）1130605

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