法比歐熱愛台灣選擇定居 當新手爸壓力大到崩潰

（中央社記者洪素津台北4日電）藝人法比歐來台10多年，熱愛台灣的他，人生大事都在台灣完成，也選擇定居台灣，今天他擔任冰淇淋品牌一日店長，提起當新手爸爸不容易，照顧嫩嬰壓力大到崩潰。

法比歐2021年和妻子Desiree登記結婚，婚後育有1個女兒Lola，他坦言剛升格新手爸時身心俱疲，壓力大到一度崩潰，「前3個月baby不會給你反應，很累、沒自由，沒辦法做想要的事，跟她互動，當然她很可愛，但還是想要自己的時間」，坦言在台北沒有後援，沒有家人可以幫忙，真的是相當辛苦。

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法比歐表示女兒在2個月的時候確診Covid-19（2019冠狀病毒疾病），「我必須跟她住在一起隔離，24小時照顧她」，而當時醫生給的抗生素，破壞寶寶消化系統的菌叢，會讓寶寶相當不舒服，「寶寶有胃食道逆流，餵了又全部吐出來，我真的要瘋了」。寶寶確診後花了1年身體才逐漸康復，這讓法比歐相當心疼，他感受到寶寶無比脆弱，現在只希望她能健康長大。

法比歐不管是當交換學生、演藝發展，或是娶妻生女、定居，都在台灣這片土地上完成，不過他舉手投足間依然充滿法式優雅風範，今天他出席記者會分享過往長住於法國時的生活點滴，他說：「我習慣在放慢的步調中，細細品味這個優雅浪漫的城市，時而坐在塞納河邊，嘗一口冰淇淋療癒自己」，今年8月他則會帶女兒回去法國，也順道照顧外婆。（編輯：吳協昌）1130604