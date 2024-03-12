法比歐媽媽台灣迷路 小黃運將上網查資料解圍

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（中央社記者葉冠吟台北12日電）春河劇團新作「把我娶回家」今天舉行媒體探班，法籍藝人法比歐獻出舞台劇處女秀，更分享媽媽來台找他卻忘記地址，不僅沒被計程車司機丟包，還成功聯繫上法比歐，把她送回家。

團長兼導演郎祖筠今天分享「把我娶回家」原為電視電影，劇團將其改編成舞台劇，描述一名隻身旅行的外國人，撿到路邊紅包被要求和老茶行家的寶貝孫女冥婚。

她笑說，這個語言不通、文化差異的故事，也想告訴觀眾，除了靠自己睜大雙眼找到好姻緣，有時候姻緣天註定，老天爺會默默幫忙牽起一條屬於自己的姻緣線。

郎祖筠表示，電視電影版本裡設計這樁人鬼聯姻的家庭原為雕刻世家，因雕刻在舞台劇上不好呈現，她想到茶葉也是台灣代表產物，因此把雕刻世家改為茶行。而劇中法比歐就是為尋找送給奶奶的禮物而來到茶鎮，今天現場郎祖筠也和法比歐、郭子乾跳起「採茶舞」。

首次涉足舞台劇的法比歐第一次和郭子乾合作相當興奮，很敬佩對方。住在台灣12年，法比歐原本是為了讀劇本才學中文，更稱讚台灣人很友善，有次媽媽到台灣找他，在搭計程車時忘記地址，只好跟司機說法比歐是她兒子。

後來司機竟上網找到法比歐的經紀人資訊並聯繫上他，還怕法比歐媽媽肚子餓，要帶她去吃飯，讓法比歐感動表示，「真的很喜歡台灣人的善良。」

「把我娶回家」將從5月3日起，於台北、桃園、新竹、台中、雲林、台南、高雄巡演。（編輯：張雅淨）1130312