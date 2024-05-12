TCCF提案大會6月徵件 總投資金上看1億

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（中央社記者王寶兒台北12日電）紀錄片「雪水消融的季節」日前於瑞士及韓國進行世界及亞洲首映，該片去年獲文策院主辦TCCF「PITCHING提案大會」企劃專場最大獎，PITCHING提案大會企劃專場將於6月再度向全球徵件。

文化內容策進院透過新聞稿表示，獲獎者除獎金外，也有機會申請文策院的投資支持，總金額達新台幣1億元以上，徵件將於6月起跑。文策院董事長蔡嘉駿說，期待能延續2024年台灣在柏林及坎城等展會的好成績，在TCCF期間能媒合、催生更多具國際市場性的優質作品。

以拓展台灣跨域文化內容國際製作開發、投資、銷售與發行機會為目的，文策院將於11月舉辦第5屆2024 TCCF創意內容大會，其中PITCHING提案大會分為Project to Screen企劃專場與Story to Screen故事專場，前者針對影視企劃案，後者面向有影視改編潛力的跨域故事。

Project to Screen企劃專場去年首度向全球開放徵件，吸引日本、韓國、美國、法國、德國、巴基斯坦、伊朗、挪威等超過15個國家與地區業者報名，而獲得3萬美元最大獎的紀錄片「雪水消融的季節」，除在會中結識國際發行商，完成作品後也入選瑞士真實影展、韓國全州影展等多國影展的競賽單元。

Project to Screen企劃專場入選作品除可向來自全球的內容產業專業人士發表作品企劃，入選企劃也可獲得文策院「內容開發專案計畫－前期開發支持」（CCDP）與「國際合作投資方案」（TICP 2.0）申請資格，讓提案業者有機會在獲得資金後順利籌備、開發企劃，完成作品並連結市場。

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Story to Screen故事專場則聚焦有跨域潛力、適合影視改編的故事，涵蓋出版、漫畫及原創故事概念。此外，文策院今年起與法語人出版協會（SCELF）展開合作，舉辦Shoot the Book! TCCF專場，將呈現來自法國與台灣具有影視改編潛力的出版品提案。

2024 TCCF創意內容大會將於11月5日至11月8日舉辦，其中「PITCHING提案大會」將自6月3日起至7月31日開放徵件，入選名單將於9月公布。（編輯：張雅淨）1130512