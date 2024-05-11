五月天被指假唱 中國上海文旅局：未發現違法行為

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（中央社記者呂佳蓉北京11日電）樂團五月天去年在中國大陸捲入「演唱會假唱」風波，上海市文旅局回應，經查核未發現違法行為。

中國媒體揚子晚報報導，該報記者此前對五月天上海演唱會被質疑假唱的事情是否有調查結果致電上海文化稽查熱線。

根據報導，日前工作人員回覆，「2023年11月上海五月天演唱會舉辦期間，上海市文旅局執法總隊經安排執法人員對該演唱會現場監管，經核查未發現您舉報所涉及的違法行為」。

去年11月，五月天在上海體育場連開8場演唱會，之後有部落客稱，五月天在上海場演出中存有「假唱」，引發軒然大波。後續，甚至傳出五月天被迫政治表態。

今年4月24日，五月天宣布25週年巡迴演唱會「回到那一天」，將從5月中下旬至6月在北京國家體育場鳥巢舉行。消息一出後便引發關注，並且在社群平台上衝上熱搜。

當時，北京市文化和旅遊局相關工作人員回應，假唱事件沒有任何結論，所以是依法審批。此外，北京市相關執法部門相關工作人員表示，北京場演唱會會派工作人員到現場監管。（編輯：唐佩君）1130511