富邦媒4月營收續創同期新高 網家月減7.7%

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（中央社記者吳家豪台北10日電）電商業者momo富邦媒今天公布4月合併營收約新台幣81.2億元，月減10%，年增2%，續創歷年同期新高。PChome網路家庭公布4月合併營收約27.48億元，月減7.7%，年減0.5%。

富邦媒累計今年1至4月合併營收約349.97億元，年增5.8%。網家前4月累計營收123.98億元，年減4%。

富邦媒透過新聞稿表示，4月營運動能受惠於母親節到來，許多消費者開始為聚餐需求做準備，帶動自助吃到飽餐飲票券買氣，連鎖速食即時享樂券也受到歡迎。

龍年迎生子潮，富邦媒看準婦幼商機，舉辦線上婦幼展活動，推升安全座椅、推車、兒童成長家具與嬰幼兒尿布、濕紙巾等買氣。由於地震造成家電受損，電視也出現一波採購潮。

零售業系統服務商91APP-KY公布4月營收約1.2億元，年增20.07%，創歷年同期新高；累計今年1月至4月營收4.92億元，年增16.23%。

展望第2季，91APP指出，中大型零售品牌與通路D2C（直接面對消費者）需求增加，91APP提供電子商務解決方案，加上數位行銷解決方案新服務推出，搭配母親節與618購物節檔期，91APP營收成長速度可望提升。（編輯：潘羿菁）1130510