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端節商機中市業者必爭 葷素甜鹹粽子滿足不同需求

2024/5/12 17:02（5/12 17:21 更新）
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端午節即將到來，台中市知名餐飲業者推出重達3斤的巨豚鮑貝粽，內含豬蹄膀、滷鮑魚、北海道干貝、香菇、板栗、鹹蛋黃等食材。中央社記者郝雪卿攝 113年5月12日
端午節即將到來，台中市知名餐飲業者推出重達3斤的巨豚鮑貝粽，內含豬蹄膀、滷鮑魚、北海道干貝、香菇、板栗、鹹蛋黃等食材。中央社記者郝雪卿攝 113年5月12日
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（中央社記者郝雪卿台中12日電）迎端午，台中市飯店及餐飲業者推出各式粽子，搶攻端節商機，有重達3斤的巨豚鮑貝粽，也有與媽祖廟聯手的粽子禮盒，還有葷素甜鹹不同口味，滿足不同消費族群需求。

下個月就是端午節，台中市多家飯店及餐飲業者紛紛推出應景粽子禮盒，由於現代人愈來愈少會自己包粽子，端午粽禮盒便成各餐飲業者兵家必爭之地。

新天地餐飲集團今年推出重達3斤的巨豚鮑貝粽，以豬蹄膀搭配滷鮑魚、北海道干貝、香菇、板栗、鹹蛋黃等食材，最後再與拌炒入味的糯米飯一起包入荷葉蒸熟，1顆粽子就能讓全家一起享用，31日前預訂可享8折優惠。

裕元花園酒店有葷素甜鹹不同口味的綜合禮盒，任選一款禮盒都贈送鹿港傳統手作香包及裕元線上商城百元抵用券；業者表示，為落實環保，今年以自製保冷袋做外袋包裝，15日前早鳥預購優惠6折起。

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台中福華大飯店今年再度與百年媽祖廟「西螺福興宮」聯手出擊，推出3款禮盒，購買禮盒加贈時尚品牌保冷袋及西螺福興宮太平媽祖加持的限量文昌筆吊飾組1個，31日前預購享早鳥9折優惠。

寬心園餐飲董事長黃瓊瑩表示，很多人過端午節一定要回家吃媽媽親手包的粽子，推出已18年的松露杏鮑粽，有記憶中的味道，吸引不少老客人每年回來訂購，31日前預購可享早鳥優惠89折。（編輯：陳仁華）1130512

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