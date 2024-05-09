台積電下跌5元 台股平盤20700點震盪

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（中央社記者張建中台北9日電）美股主要指數漲跌互見，道瓊指數上漲172.13點，那斯達克指數下跌29.8點。台股指數今天在平盤20700點震盪。

台積電美國存託憑證（ADR）上漲2.49美元，漲幅1.76%，不過，台積電今天股價走勢相對疲弱，早盤跌破800元關卡，下探797元，下跌5元，市值滑落至20.67兆元，影響大盤約40點。

鴻海及聯發科股價同步走高，世芯-KY及力旺等表現相對疲弱，同步走跌，電子類股指數在平盤附近震盪。（編輯：楊蘭軒）1130509