淡路屋為台灣加油 與台鐵聯名洄味便當10日開賣

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）關懷花蓮震災的日本鐵道便當淡路屋將透過日本紅十字會捐款，並贈200個陶瓷便當甕及提供有「台灣加油」的包裝紙給台鐵聯名製作「洄味便當」，明天及11日限量銷售。

國營台灣鐵路股份有限公司今天發布新聞稿表示，花蓮早期稱為「洄瀾」，相傳源於先人乘船到花蓮溪口時，見溪水入海與海浪衝擊呈迴旋狀。

台鐵說，與台鐵便當締結友好的淡路屋4月13日到5月3日在日本販售聯名便當，部分所得及台鐵捐出的授權金一起透過紅十字會捐給台灣救災。

台鐵表示，「洄味便當」明天及11日於台鐵便當台北站2號店限量販售，每天限量100組（午、晚餐各50組，每人限購1組），每組新台幣399元，還送「台鐵便當經典帆布袋」。

台鐵說，「洄味便當」採用花蓮縣富里鄉友善耕作白米，搭配紅藜烹煮而成「紅藜飯」。菜色有酥炸東海岸鬼頭刀，撒上原民香料「馬告」增添風味；來自花蓮農會紫蘇梅做成的「梅子雞」；花蓮吉安鄉龍鬚菜，灑上七星潭柴魚花及東部特產洛神蜜餞。（編輯：李明宗）1130509