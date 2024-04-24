更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
403花蓮地震
各界捐款慰問
新聞專題
各界捐款慰問2/118
首頁 / 生活

花蓮地震 日本311災區國中生募款回報台灣恩情

2024/4/24 15:05（4/24 15:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮天王星大樓因3日強震傾斜，圖為13日大樓進行拆除作業。（中央社檔案照片）
花蓮天王星大樓因3日強震傾斜，圖為13日大樓進行拆除作業。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京24日綜合外電報導）花蓮近海4月3日發生規模7.2地震，花蓮縣成重災區。日本311大地震災區一群國中生為回報台灣當年捐款恩情，昨天發動募捐。另外，青森縣漁民也樂捐100萬日圓助花蓮災區民眾。

日本仙台放送報導，宮城縣南三陸町志津川國中學生會成員，4月23日上午向到校上課的學生們募款。南三陸町在2011年311大地震成為重災區，之後獲得來自台灣紅十字會的22億2000萬日圓善款，用來重建南三陸醫院。

這群志津川國中的學生為回報當年台灣民眾協助重建的恩情，所以企劃了這次的募捐活動，到校的學生們紛紛將捐款投入手工製作的募款箱內。

志津川國中學生會長阿部成說，311大地震後為了重建醫院，得到來自台灣的大量協助，所以希望這次也能多募到一些捐款。

這項校內捐款活動將持續到4月26日，所得款項透過日本紅十字會捐給花蓮災區。

影片來源：仙台放送ニュースチャンネル

青森朝日放送（ABA）報導，青森縣大間町一名專釣黑鮪魚的漁夫菊池正義，昨天也捐款100萬日圓（約新台幣21萬元）助花蓮災區民眾。

菊池正義昨天跟兒子一同拜訪大間町公所，將捐款交由町長野崎尚文。菊池釣到的黑鮪魚，今年在東京豐洲市場新年首次競標賣出最高價。

大間町因為媽祖信仰的關係與台灣結緣，菊池說，因為台灣有地方跟大間是姊妹市，所以這次希望能多少對遭受地震侵襲的台灣提供協助。菊池捐款將透過青森縣日華親善協會送交花蓮災區。

另外，三重電視台報導，日本食品業者井村屋集團社長大西安樹，昨天拜會日本紅十字會三重縣支部，捐款100萬日圓協助花蓮地震救災與重建工作。

大西說，在台灣跟許多企業有業務往來，產品也獲台灣民眾喜愛，希望能幫助花蓮災區早日完成重建。

日本資訊科技業者LINE雅虎公司（LY Corporation）在其營運的「Yahoo!網路募捐」開設「2024年台灣地震特設專頁」，到今天下午2時止，5項募捐活動共募得逾2億1700萬日圓（約新台幣4560萬元）善款，捐款數字仍持續增加中。（譯者：黃名璽）1130424

延伸閱讀
花蓮地震衛福部募款12.8億元 日韓政府挺台捐款逾4500萬元為花蓮送暖 台日產經友好促進會副秘書長募款賑災花蓮地震日本LINE雅虎捐款專頁 募款逾2億日圓花蓮地震 日本環球影城捐500萬日圓助災區花蓮強震日本各界發起樂捐 加倍奉還台灣恩情
各界捐款慰問
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
花蓮地震2起規模6以上 日本政府：已做好支援準備
172.30.142.64