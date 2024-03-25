配合改管工程 新北林口、桃園蘆竹3/30逾2千戶停水

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（中央社記者吳睿騏桃園25日電）台水公司為配合桃園市政府辦理「航空城改管-國一甲箱涵底400mm及200mm DIP管線臨遷工程」，30日上午10時起停水11小時，新北市林口區及桃園市蘆竹區約2582戶受影響。

桃園市政府經濟發展局今天下午發布新聞稿表示，因應桃園航空城計畫產業專區進駐廠商提高計畫用水量，台灣自來水公司第二區管理處配合辦理「航空城改管-國一甲箱涵底400mm及200mmDIP管線臨遷工程」，預計從30日上午10時起至晚間9時止進行施工停水。

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經發局說，這次停水共11小時，影響範圍包括新北市林口區的林口發電廠，以及桃園市蘆竹區的坑口里、山腳里、海湖里、濱海里，停水戶數約2582戶。

經發局呼籲民眾提早於停水前6小時完成儲水，將持續督促自來水公司儘速完工復水，恢復供水後若仍無水，可通知水公司或經發局立即處理；供水問題可電洽水公司24小時免付費服務專線1910或洽詢當地里長；相關停復水資訊可上水公司網站查詢。（編輯：李錫璋）1130325