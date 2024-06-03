日歌后米希亞心繫花蓮震災 公益開唱與徐若瑄送暖

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（中央社記者王心妤台北3日電）日本樂壇天后米希亞（MISIA）原訂4月初在台北開唱，但當時受花蓮強震影響取消，不過她心繫台灣、發起募款演唱會，並邀請藝人徐若瑄擔任嘉賓，合唱5首歌曲，用實際行動送暖。

米希亞於5月31日在東京Billboard Live舉辦募款慈善演唱會MISIA PEACEFUL PARK with VIVIAN HSU，她跟徐若瑄選唱5首歌曲，包含中文歌「翅膀」，此次捐款將投入台灣衛福部「財團法人賑災基金會」，用於受地震重創的花蓮地區。

米希亞表示，很難忘之前來台吃的菜脯蛋。而徐若瑄也熱情推薦花蓮美食的扁食、包子及剝皮辣椒，並期待米希亞之後來台品嘗在地美食。

兩人在演唱會上都以辮子頭亮相，徐若瑄今天透過唱片公司表示，辮子頭是搭配米希亞的風格，但特別注入音樂團體「黑色餅乾」的靈魂，也是Timing的招牌髮型。

對於米希亞苦練中文歌，徐若瑄提到，米希亞當時主動傳訊表示很喜歡「翅膀」，尤其是歌詞的意義，兩人才決定合唱這首歌。

徐若瑄表示，能在這樣有意義的公益演唱會上，一起合唱新專輯裡自己與好友麋先生主唱吳聖皓、Kiroro主唱玉城千春共同創作的「翅膀」，真的很感動。

徐若瑄也說，演唱會是個非常有愛心的夜晚，謝謝米希亞籌備募款演唱會，選唱歌曲都很溫暖且充滿希望，希望每個人都能從音樂找到力量，遇到挫折也能樂觀面對。（編輯：張雅淨）1130603