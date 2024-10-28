徐若瑄「乒乓男孩」當虎媽 戲外台星2地飛不喊苦給兒安全感

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（中央社記者洪素津台北28日電）演員徐若瑄在電影「乒乓男孩」演出虎媽，教育嚴格卻因工作多次失信小孩，戲外她則對兒子的事情親力親為，台北、新加坡往返也不覺苦，更加入20個媽媽群組，就是想給足兒子安全感。

熱映中的電影「乒乓男孩」，以少見的體育題材類型，帶出城鄉差距之下體育選手追夢與養成的故事。飾演桌球潛力小將的李星緯在片中與徐若瑄是母子，戲外李星緯透過新聞稿分享，並不知道徐若瑄是大家的夢中情人，徐若瑄在旁笑說：「當知道他們連Ozone的林佳辰也不認識，我就釋懷了」。

徐若瑄在片中對兒子黃軒管教十分嚴謹，猶如虎媽，卻因專注工作多次失信於兒子；在現實中，徐若瑄則是對兒子Dalton事情親力親為，她自曝「有20個媽媽的共同聊天室，以及和所有老師們的共同聊天室」，也個別與Dalton好朋友建立單一群組。

徐若瑄表示，因為工作常常須往返台灣及新加坡，都不覺得辛苦，「我最重視孩子的身心靈，希望他能健康快樂」，徐若瑄透露會與Dalton的朋友們建立群組，就是希望兒子有安全感，理解「即使媽媽出遠門工作、對於他的事情，媽媽每天也還是都會關心處理著」。（編輯：陳仁華）1131028