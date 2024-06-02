日男團Travis Japan宣布9月巡演 感謝台灣警察熱心

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（中央社記者洪素津台北2日電）日本新世代7人男團Travis Japan宣布世界巡迴演唱會開跑，台灣場將於9月3日、4日登場。團員松倉海斗提及上次來台遇到困難，最難忘是警察對外國人的熱心幫助。

日本新世代男團Travis Japan由宮近海斗、中村海人、七五三掛龍也、川島如惠留、吉澤閑也、松田元太、松倉海斗7人所組成，他們舞蹈實力堅強，在全世界都有超強人氣。

5月底才站上京瓷巨蛋的他們，與同經紀公司67名師兄弟同台勁舞。如今開心宣布要來台灣，首次世界巡迴演唱會「Travis Japan World Tour 2024 Road to A」即將開跑，將前往台北、香港、曼谷、西雅圖、洛杉磯及紐約等6個海外城市與歌迷相會，團員們興奮表示，「好想趕快到台北，想趕快看到台灣的大家。」

擁有多次訪台經驗的Travis Japan成員回想起過去的台灣行，七五三掛龍也提到，最掛念的是令他覺得新奇的巧克力口味小籠包，「這次還想帶大家一起嘗試」。

除了台灣小吃、珍珠奶茶等美食之外，台灣人熱心的一面也讓團員們印象深刻，松倉海斗回憶起上次來台時遇到困難，不但獲得很多陌生人的協助與款待，甚至連原本感覺很可怕的派出所警察大哥，都非常熱情地幫忙身為外國人的他解決困難，讓他感動不已。

台灣場演出將於9月3日、4日在Zepp New Taipei登場，而世界巡演門票一發售就被熱情歌迷手刀搶購，令團員們開心不已，除了表達感謝之情，也希望透過全力以赴演出，讓歌迷看到他們用心準備的最新節目內容。隊長宮近海斗說，會有專屬台灣場的歌單，一定會安排台灣場才看得到的節目內容，要大家務必期待。（編輯：張雅淨）1130602