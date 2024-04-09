台中4/14停水36小時 4行政區逾6萬戶受影響

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（中央社記者郝雪卿台中9日電）配合市政路拓寬管線遷移工程，台中市西屯、南屯、大雅及烏日區將從14日上午10時起停水36小時，台中市長盧秀燕今天表示，將影響約6萬2740戶，請提前儲水備用。

台灣自來水公司第四區管理處配合台中市政府新建工程處的市政路道路拓寬管線遷移工程，辦理「西屯區安學橋新設蝶閥工程」以及「大雅區通山（西平北巷~科雅路）等汰換及管線更生工程新設蝶閥」。

水公司指出，這項工程將進行新設口徑1000公釐蝶閥及新設口徑1500公釐蝶閥施工作業，將造成台中市部分區域停水，預定停水時間為14日上午10時起至15日晚間10時止，影響供水時間總計36小時。

這次位於停水範圍內的包括中科台中園區、精科園區及台中工業區等，盧秀燕上午在市政會議中提醒住在停水區域內的市民說，由於停水時間長達36小時，請大家提前儲水備用，也要注意關掉抽水馬達，以免造成損害。

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考量工程進度施作及民眾通行安全，水公司表示，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全；停水期間，提醒民眾於停水前6小時完成儲水。

水公司呼籲，停水期間應關閉抽水機電源，若建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間需將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生，待恢復供水後，民眾應將全部的水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶須延後6小時復水，相關停復水資訊亦可上自來水公司網站查詢。（編輯：謝雅竹）1130409