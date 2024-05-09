打詐新法 林右昌：加重刑責嚴懲犯罪提高假釋門檻

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（中央社記者郭建伸台北9日電）行政院會今天通過詐欺犯罪危害防制條例草案，內政部長林右昌表示，新法針對金融、電信及網路產業制定防詐措施，並課予業者防詐責任、嚴懲詐欺集團，除加重刑責及擴大不法利得沒收，也建構被害人保護機制。

行政院會今天通過詐欺犯罪危害防制條例草案，將函請立法院審議。內政部上午透過新聞稿轉述林右昌對打詐專法的看法與作為。

林右昌說明，政府為打擊詐欺犯罪，自民國111年6月起實施「新世代打擊詐欺策略行動綱領」1.0及1.5版，但相關政策執行與執法缺乏法令依據，透過制定詐欺犯罪危害防制條例，可彌補現行法令不足，並突破打擊詐欺犯罪的當前困境與輔助相關政策執行。

林右昌指出，這次制定打詐專法，著重源頭防制，特別課予金融機構、虛擬資產服務業、電信業、網路廣告平台、第三方支付服務業、電商業、網路連線遊戲業等關鍵產業防詐義務，若業者不遵循相關規定，依業別不同，最重處新台幣1000萬元以下罰鍰，可連續處罰直到業者改善，並將依客戶或用戶涉及詐欺犯罪程度作出不同處罰，最重將停止提供服務。

林右昌指出，加重詐欺犯罪刑責部分，詐騙集團詐騙同一被害人財損達1000萬元，將加重處3年以上10年以下有期徒刑；3人以上假冒政府機關或公務員名義、利用電信網路對公眾散布、運用深偽影音或在國外詐騙機房詐騙國內民眾，都將加重刑責。

林右昌指出，新法也提高詐欺犯罪者假釋門檻及不得假釋的情況，另在保護詐欺犯罪被害人部分，提供受害者諮詢、轉介及法律協助管道等友善措施。

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林右昌指出，為保障人民權益及完善打詐防護網，除詐欺犯罪危害防制條例外，行政院也另立通訊保障及監察法、科技偵查及保障法、修正洗錢防制法等草案，併稱「打詐新4法」，期透過跨部會、跨層級、跨領域，以及結合私部門資源齊心打擊詐騙。

林右昌強調，本條例草案經行政院函請立法院審議後，將積極爭取立法院朝野黨團及社會各界支持，期能早日完成立法程序。（編輯：郭無患）1130509