政院提打詐新4法 陳建仁：台灣法制里程碑

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（中央社記者賴于榛台北9日電）行政院會今天通過打詐新4法，行政院長陳建仁表示，打詐新4法將打詐政策專法化，建立台灣新法制里程碑，也走在國際社會先端，盼草案送立法院後能儘速通過，藉此保障民眾財產安全。

為強化打詐力道，行政院會今天通過打詐專法「詐欺犯罪危害防制條例草案」，以及配套的洗錢防制法、科技偵查及保障法、通訊保障及監察法等立法與修法草案，草案重點包含制定網路業者問責機制、免責條款、增加M化警車等偵查工具、增訂鉅額詐欺加重罪、窩裡反條款，以及提高假釋門檻等。

陳建仁、行政院副院長鄭文燦、行政院政務委員羅秉成出席院會後記者會，宣示政府打詐態度。

陳建仁說，新時代網路詐騙攀升，台灣與世界各國都面臨嚴峻挑戰，政院接連推出打詐行動綱領以及打詐5法，也在去年6月起有具體成果，像是各部會分層分眾宣導識詐，觸及人數已逾3億人次；攔阻詐騙金額高達約新台幣93億元；國際來話攔阻機制，減少了逾96%來話；政府111短碼簡訊，已有112個機關導入，另外還包含業者導入物流隱碼、強化管理電子支付帳戶，以及建立遊戲點數防詐平台，減少遊戲點數詐騙。

他表示，但因應詐騙型態與手法，政府需持續滾動檢討與研修，完善打詐政策，因此參考國際防詐作為與法制規範，蒐集各界意見後，由政務委員羅秉成帶領跨部會努力提出符合國情、彌補現行規範不足、走在國際社會先端，專為打擊詐騙的專法「詐欺犯罪危害防制條例草案」，期盼呼應民眾期待，遏止詐騙犯罪。

陳建仁也說，另外配套3法則包含法務部研擬科技偵查及保障法、通訊保障及監察法，賦予執法機關透過正當程序，運用科技偵查痛擊詐騙；此外這次也修正洗錢防制法，將新興洗錢犯罪手法入刑化，除符合國際規範要求，也強化偵查辦案法源依據。

陳建仁說，打詐新4法將打詐政策專法化，建立台灣新法制里程碑，也落實政府打詐決心，保障民眾財產安全，同時也呼籲民眾認識詐騙提高警覺，政府會跟民眾一起努力，精進打詐、降低詐騙損失，期盼草案送立法院審議之後，能儘速通過，讓大家都免受詐騙危害。（編輯：郭無患）1130509