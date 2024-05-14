台灣漁工福祉國際會議 陳建仁：7大策略保障權益

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中14日電）行政院長陳建仁今天在「台灣漁工福祉國際會議」致詞表示，政府啟動漁業人權行動計畫，透過7大策略，包括確保就業條件、加強社會保障、提升漁工直接薪資給付等保障漁工權益。

台灣天主教海員宗會今天起在台中長榮桂冠酒店舉辦「台灣漁工福祉國際會議」，共有來自19個國家、130名代表與會，陳建仁、教廷駐華大使館臨時代辦馬德範（Stefano Mazzotti）、台中教區暨海員宗會負責主教暨靜宜大學董事長蘇耀文、靜宜大學校長林思伶等都出席開幕式。

陳建仁致詞表示，透過海員宗會協助，政府可以在許多國際海港處理相關的議題及協助漁船工作更順利，他代表台灣政府誠心感謝海員宗會彼此正向的互助合作，進一步加強漁業人權保障。

陳建仁指出，漁業是非常重要的經濟產業，就像很多漁業大國，台灣也面對很多挑戰，特別是在漁工權益保障方面，過去有很多批評及國際譴責，是因為部分台灣遠洋漁船違反人權保障。為解決這個議題，台灣政府積極與國際勞工組織合作，希望能進一步落實漁業工作的公約。

陳建仁說，2022年啟動漁業人權行動計畫，透過7大主要策略，包括徹底確保就業條件、加強社會保障、仲介招募的流程更嚴謹，同時有相關稽核監察制度，加強權宜船的管理，並深化國際合作，為共同利益建立夥伴關係，以大幅提升漁工的直接薪資給付、確保工作時間的紀錄、保險，也提供相關資源購置充氣式救生衣，且提高普及率等就業條件。

蘇耀文指出，天主教會國際組織海員宗會是成立超過百年的天主教組織，在50多個國家設有約300個中心；長期關注漁工的福祉和人權問題，並與船員成為朋友，為海員、漁民及其家庭提供物質和精神的福祉。（編輯：郭諭儒）1130514