參觀彰化越光米產區 陳建仁：肯打拚走出美好道路

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（中央社記者吳哲豪彰化14日電）行政院長陳建仁今天到彰化二林大橋稻米產銷契作集團產區參訪；他指出，企業要成功，要有科技、創新與人文，契作產區成功的例子，也告訴年輕人，肯打拚就能走出美好道路。

陳建仁在國民黨立委謝衣鳯、民進黨立委陳素月等人陪同下，到彰化二林鎮的大橋稻米產銷契作集團產區參訪，壽米屋董事長陳肇浩向陳建仁介紹集團推出的各式包裝米。

陳建仁致詞指出，企業要成功，要有科技、創新與人文，當把新科技整合在一起時，就可讓企業有不同樣貌，他以前在國科會擔住副主委，就持續推動農業升級國家型計畫，當時農改場重要任務之一，就是怎麼樣讓農業越來越好。

陳建仁說，有學術界幫忙還不夠，怎麼落實在企業經營上才是最困難的，大橋稻米產銷契作集團產區提供良好模範，稻米契作面積已有3萬1000公頃，業者也呼應農業有商品、有品質及有品牌的3品策略，才能年年得獎。

陳建仁表示，產區成功的例子也給年輕人1條很好的道路，就是只要你肯打拚，就可以走出1條屬於自己的美好道路。

陳肇浩則說，他在台灣農業看到希望，其實台灣每個稻米產地都非常好，都能生產良質米，感謝農改場提供好的品種米，他希望能做到讓全世界看見台灣，台灣米能行銷到世界。

根據大橋越光米和彰縣府農業處網站資料，創立大橋米的陸協碾米廠，已故負責人陳俊雄曾任台灣省米穀公會理事長，是將越光米引進台灣的第1人，兒子陳肇浩接棒後成立大橋稻米產銷契作集團產區，為台灣越光米唯一專業栽培、規模最大最資深的單位，2019年率先在產區導入智慧農業管理應用。（編輯：郭諭儒）1130514