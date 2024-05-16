行政院會通過 陳建仁率內閣總辭進入看守期
2024/5/16 10:11（5/16 10:20 更新）
（中央社記者賴于榛、葉素萍台北16日電）行政院長陳建仁上午9時30分主持任內最後一個行政院會，院會中除通過蔡政府執政8年施政成果報告案，也在政院三長、部會首長陸續簽字後，通過內閣總辭案，內閣進入最後看守階段；總辭案將送請總統蔡英文批准。
與會人士指出，院會氣氛輕鬆，陳建仁特別準備小禮物給所有閣員，另外列席的6都代表，包含台中市長盧秀燕、台北市副市長林奕華、桃園市副市長蘇俊賓會中也都發言感謝陳建仁。
院會結束後，陳建仁循例與全體部會首長在行政院中央大樓門口，拍攝「畢業照」留念。根據往例，內閣在總辭後到5月19日任期結束為止，將不再核定重大政策，只處理例行性、常務性事務，待5月20日正式交接。（編輯：蘇龍麒）1130516
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