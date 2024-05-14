國防部：已規劃軍中轉型正義諮詢小組 將落實推動

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（中央社記者游凱翔台北14日電）國防部今天表示，為推動軍中轉型正義教育，目前已完成規劃諮詢小組，將由社會科學、歷史及法律等領域6位專家學者參與，並函請行政院指導，後續將配合落實推動。

行政院上月發布新聞稿表示，院長陳建仁要求國防部應於一個月內完成籌設軍中轉型正義教育外部專家諮詢小組，以順利啟動相關培訓規劃。

國防部上午舉行例行記者會，人事參謀次長室人才培育處長傅政榮少將表示，國防部已完成規劃籌設軍中轉型正義教育外部專家諮詢小組，區分包括社會科學、歷史、法律等6位各領域專家學者共同參與，並於4月29日函請行政院業管單位指導，後續將配合落實推動。（編輯：郭無患）1130514