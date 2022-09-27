269旅7個月內2軍士官輕生 監院糾正陸軍司令部

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（中央社記者陳俊華台北27日電）監委王美玉今天說，陸軍269旅在短短7個月內，發生2名軍士官輕生死亡案，凸顯軍中仍存在不當管教、心輔流於形式，志願役不適服役處理機制卻造就「不願役」，監院糾正陸軍司令部。

監委王美玉、趙永清上午舉行記者會。王美玉說，據統計，近5年國軍自傷救回人數，高達264人，還不包含未通報的黑數，且平均約每400位國軍，才配置1名心輔人員。

王美玉說，陸軍269旅發生「洪仲丘案」後，在108年到109年間的7個月內，就發生3起自傷事件，造成2人死亡。其中，108年9月一名謝姓中士因未繳交抄寫軍事準則，遭副排長斥責：「在我眼裡你就是『掛中士的二兵』」。

王美玉表示，謝姓中士受責罵後回寢室，沒脫下防彈背心就坐在床邊、兩眼無神，也沒吃午餐，最後走到庫房自焚輕生；當天謝姓中士還在部隊的LINE群組中留下「大家對不起，我成為大家的負擔了。」其實謝姓中士早在107年，就向士官長透露想辦驗退。

王美玉指出，半年後的109年4月，一名黃姓中尉也在營區上吊輕生，更曾在LINE群組寫了「我是屎缺廠長」。黃姓中尉是269旅部連保養排長，且是聯合二級廠長，但黃姓中尉接任時，沒有任何交接清冊資料、也欠缺足夠的專業職前訓練。

王美玉說，旅部連的體能訓練工作，從原本的輪派方式，改由指定黃姓中尉擔任。黃姓中尉不僅經常加班到凌晨，隔天清晨5時50分還要帶體能訓練，明顯超過體能負荷，已違反加班及睡眠時間等規定；且黃姓中尉曾遭部屬當眾嚴厲斥責，處在充滿敵意、不友善的工作環境。

監察院外交及國防委員會22日通過王美玉、趙永清的調查報告，除糾正陸軍司令部外，也要求國防部重新檢討議處相關失職人員。

王美玉表示，269旅明知謝姓中士有退役念頭，仍勉強謝姓中士回歸到不適應的單位，還一再指摘，讓謝姓中士更加不適應軍旅職務。這凸顯國防部現行的志願役不適服役處理機制，在基層部隊有留人壓力下，造就「不願役」，最終造成憾事。

王美玉說，主管的一再指摘與部屬的不尊重，讓孤立無援的黃姓中尉陷於更脆弱無助的處境、人格尊嚴遭致侮辱、承受更大的壓力，最後自縊輕生；嚴重打擊基層官兵士氣，不利國軍備戰整備工作。

王美玉表示，在台海緊張局勢下，國軍官兵戰力更顯得重要，但從謝姓中士及黃姓中尉在269旅的遭遇與處境，凸顯軍中仍存在著斥責的領導管理文化與不當管教行為、心輔流於形式、對軍士官軍旅生活適應的協助輔助機制嚴重失靈與僵化。

王美玉說，另外，國軍為求表現而採行違規與失當的業務管制舉措、軍官還在自掏腰包買料件以因應改正裝檢缺失、頻於夜間作業與加班趕製資料、人力不足與異動頻繁以致長期缺額、業務代理虛應故事、不適服輔導機制在基層部隊的窒礙難行等問題。

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趙永清指出，調查過程中，軍方還是有很強烈形式主義，他們到269旅會勘時，軍方還重建事件發生現場，「把自焚過程重演給我們看」；黃姓中尉在大禮堂樓梯間上吊，「他們也弄了假人在那」，現場看起來很驚悚，但很沒有必要。

趙永清說，國防部應將軍士官輕生事件，視為軍中人權重要議題，坦然面對並加以改革，不要讓悲劇再次發生，確實值得檢討改進。（編輯：翟思嘉）1110927