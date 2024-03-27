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自戕案憲兵站二歇二 邱國正：若造假該移送就移送

2024/3/27 10:42
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（中央社記者吳書緯台北27日電）負責總統府衛戍任務的憲兵211營1日發生古姓上兵自戕身亡案件，軍方證實古姓上兵確實「站二歇二」。國防部長邱國正今天表示，將調整一部份兵力到211營服勤，其次是絕對不會怪罪基層幹部，即便造假就是該移送法辦就移送，但還是要了解為什麼出此下策。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長邱國正報告「國軍無人機運用的現況及發展」，行政院國土安全辦公室列席，並備質詢。邱國正會前接受媒體聯訪，媒體關切憲兵211營古姓上兵自戕案，古姓上兵生前曾經「站二歇二」（站哨2小時、休息2小時），與國防部一開始宣稱「站二歇六」的情況不同。

邱國正表示，國軍最近發生一連串輕生案件，坦白講都是遺憾，對於個人、家庭和部隊都是遺憾，國軍絕對不推卸責任，不會事件發生後推責給當事人、基層幹部，「我部長絕對不會做這件事情」。

邱國正說，他也一再跟國軍幹部表達，照顧官兵是幹部責任，沒有照顧好是幹部檢討，檢討第一項就是「不要欺騙」、講真話，該要面對法律，國軍絕對面對，目前檢討有兩方法，第一是調整一部份兵力給憲兵211營，讓其能夠服勤，第二是絕對不會怪罪基層幹部，即便造假就是該移送法辦就移送，但還是要了解為什麼出此下策。

至於立法院外交及國防委員會預計在5月赴太平島考察，媒體關切南海局勢是否緊張。

邱國正說，枕戈待旦，這不是緊張不緊張的問題，是責任的問題，責任沒有盡到當然很難過，假如沒有經過衡量，就打包票說，包在他身上，「我不講這種話」，嚴陣以待。（編輯：蘇龍麒）1130327

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。如果需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

#邱國正
#國防部長
#立法院外交及國防委員會
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