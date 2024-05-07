政院將推打詐新4法 詐欺逾千萬最重關10年

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（中央社記者賴于榛台北7日電）行政院政務委員羅秉成今天說，行政院會9日將通過打詐新4法，讓執法單位有更多法律工具，像是鉅額詐欺加重罪，未來只要涉及新台幣1000萬元以上詐欺，刑責3年起跳，最重10年；同時有條件放寬GPS、M化警車等用於偵查的科技手段。

網路節目「齊有此理」今天釋出專訪羅秉成的精華內容。為了強化打詐力道，羅秉成說，行政院會9日將通過打詐專法「詐欺犯罪危害防制條例草案」，以及洗錢防制法、科技偵查及保障法、通訊保障及監察法等立法及修法草案，透過打詐新4法，讓執法單位有更進階的法律工具，加速打詐腳步。

針對投資廣告詐騙部分，羅秉成說，草案除要求金融、電信、網路業者的防詐責任與義務外，也提供業者避風港跟免責條款，避免業者後顧之憂。

他解釋，詐騙投資廣告依然有付費，為避免業者不敢下架，草案訂定「避風港條款（安全港條款）」，業者若接獲政府通知，就應該要下架詐騙投資廣告，後續責任由國家負責；同時，業者若是配合政府辦案提供資料，也可免除保密義務。

羅秉成也說，為了嚇阻詐騙，也加重懲詐力道，草案訂定鉅額詐欺加重罪，未來涉及1000萬元以上的詐欺，刑責3年起跳，視情節最重可以關到10年，等於騙越多、關越久；另外，只要3人組成詐騙集團行騙，將加重其刑1/2；同時，假釋部分引入三振條款，3犯詐欺入獄者未來不准假釋。

科技偵查及保障法草案部分，羅秉成提到，目前犯罪集團大肆利用通訊軟體等犯罪，「歹徒已經開遊艇，你還在游泳」，因此現行警方許多科技偵查手段必須跟上，未來包含「M化偵查網路系統」（M化車）GPS、M化警車、熱顯像儀等都將規範可有條件使用，但一定要有法官令狀，避免民眾憂慮政府監控。

至於通訊保障及監察法部分條文修正草案，將針對網路流量紀錄修正。羅秉成表示，犯罪集團知道打電話會被監聽，因此都改用網路通訊軟體居多，由於使用網路會走電信流，雖然看不到內容，但可以知道IP位置、SIM卡，警方可藉網路流量紀錄追蹤犯罪足跡、反求犯罪行為人的模式。

羅秉成也說，至於洗錢防制法就是針對詐騙加重其刑，另外納管虛擬通貨。

羅秉成表示，如果朝野各界都支持打詐新4法加上明年推出的打詐行動綱領2.0，相信詐欺危害會有所減輕。（編輯：林興盟）1130507