拚打詐 NCC委員：宜納管虛擬行動網路服務經營者

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（中央社記者蘇思云台北25日電）NCC日前通過電信事業用戶號碼使用管理辦法，避免號碼被詐團濫用。NCC委員林麗雲今天表示，支持打詐政策，但沒修電信管理法，另外訂管理辦法管虛擬行動網路服務經營者（MVNO）不合常理，建議電信管理法宜納管重要2類電信業者，包括MVNO業者。

國家通訊傳播委員會（NCC）於4月17日審議通過「電信事業用戶號碼使用管理辦法」（管理辦法），預計最快4月底上路，要求電信業者，包括行動網路業者（MNO）以及虛擬行動網路服務經營者（MVNO）有查核門號的責任，並規定由批售門號的MNO監督MVNO。

林麗雲今天針對「電信事業用戶號碼使用管理辦法」草案預告結果及發布事宜討論案提出不同意見書。林麗雲指出，支持國家打詐政策以及電信業應承擔社會責任，不過，透過NCC監理MNO，再由MNO監督MVNO的管制模式可能內含矛盾，恐引發爭議。

她提出4點爭議，第1，法規恐有扞格，造成母法跟子法的不一致。電信管理法已解除二類電信的管理（其中包含MVNO），由二類電信選擇是否登記。NCC卻在未修改電管法下，另外訂管理辦法對MVNO進行管制。若二類電信源頭就未依據母法電管法進行登記，何以適用管理辦法，並不合常理。

第2，角色有所矛盾，可能影響市場競爭。MNO與MVNO互為競爭業者，卻由MNO負責監督MVNO，可能弱化MVNO為電信事業主體性，並進一步影響電信市場的競爭。

第3，目標可能衝突，有違NCC引進市場競爭的目標，也限制未來的政策選項。2023年1月NCC通過電信合併案（MNO從5家合併為3家）時，就宣布培植MVNO以促進市場競爭，以利消費者權益。

林麗雲指出，但是管理辦法中的管制模式，是由MNO監督MVNO，可能弱化MVNO角色，也可能跟引進市場競爭的政策目標有所衝突。

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第4，評估有所不足。林麗雲指出，這項管制模式對電信產業影響深遠，但NCC對管理辦法的影響評估並不充分，導致難以精準判斷法規對產業的影響。

林麗雲也因此提出4點建議，包括應該全面盤點通訊傳播法制，與時俱進完備法規體制；電管法宜納管重要的2類電信業者，也包括MVNO業者；研析管理辦法對電信市場競爭與產業發展的影響與因應；應有合理完整的法規影響評估等。（編輯：林興盟）1130425