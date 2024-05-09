清大擬左營設分部 市府：公園化設計保留綠地天際線

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（中央社記者蔡孟妤、林巧璉高雄9日電）清華大學擬到高雄舊左營國中校地設立分部，森林城市協會等民間團體今天指出，選址不應犧牲觀光風景區綠地；市府都發局長吳文彥說，會保留綠地及天際線，做好校園公園化設計。

森林城市協會等民間團體今天到高雄市議會召開記者會，要求市府重新評估舊左中校地使用情形。森林城市協會指出，清大到高雄是好事，但選址不應犧牲觀光風景區綠地；大學進駐開發，很難不對風景區的自然景觀造成破壞。

森林城市協會理事長莊傑任表示，市府手上可供清大設校的土地眾多，如高雄大學閒置校地、台積電廠區周邊土地與文資建物，沒有非得犧牲觀光風景區的綠地，才能引進頂尖大學。

高雄市公民監督公僕聯盟理事長陳銘彬表示，陳其邁曾於2021年公開承諾舊左中要作為公園，但現在卻要變成清大用地，讓人詫異，「承諾怎能說變就變？」

對此，吳文彥出面回應表示，舊左中校地會保留綠地及天際線，做好校園公園化設計；舊左中校地本來就是學校土地，在規劃校園設計時，會維持比較輕量體開發，且校區將屬於開放空間。

都發局表示，舊左營國中校地目前仍為觀光發展特定專用區，都市計畫變更程序仍在內政部審議中，在地里長也大力支持清華大學在此地設立分部。

都發局指出，校地未來開發，市府也會透過都市設計審議及相關配套，全力保留蓮池潭景觀天際線，並持續推動北高雄山河生態廊帶系統縫合計畫，以串聯半屏山與蓮池潭。（編輯：陳仁華）1130509