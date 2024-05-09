朱立倫：台海安全國際矚目　盼兩岸互表善意

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（中央社記者劉冠廷台北9日電）美國海軍勃克級導向飛彈驅逐艦海西艦8日例行性通過台灣海峽。國民黨主席朱立倫今天表示，全世界都很關心兩岸的關係、台海的安全，希望對岸及未來的準總統賴清德，都能夠表達善意，讓善意往上提升，絕對不要變成惡意螺旋。

美國海軍8日表示，第七艦隊所屬勃克級導向飛彈驅逐艦海西艦（USS Halsey DDG 97）例行性通過台灣海峽，海西艦航經依據國際法享有公海航行和飛越自由的台海海域，該艦通過的水道不屬於任何沿岸國家領海。

朱立倫今天在受訪時指出，全世界都很關心兩岸的關係、台海的安全，這也是民眾最關心的議題，相信雙方都必定要堅定地以和平為目標，希望520非常平順，也希望大家都以促進兩岸和平為共同的目標。

朱立倫說明，希望不管對岸也好，還有未來的準總統賴清德，都能夠表達善意，讓善意往上提升，絕對不要變成惡意螺旋，更不希望台灣再上任何的媒體的頭條，變成世界最危險的地方。

談到希望賴清德要用何種方式，在立法院進行國情報告，朱立倫解釋，一定尊重憲法、尊重法律，以禮相待。過去前總統李登輝也到國民大會報告，未來立法院用什麼樣的方式，他都尊重，相信賴清德有這個智慧，民進黨也要體察準總統的想法，不要惡意杯葛。

針對工總新任理事長潘俊榮當面向賴清德喊話，希望政府能夠考慮核能，但賴清德並未正面回應，朱立倫提到，能源危機已經不只有工總關心了，國外的媒體、智庫，甚至最友好的美方或日方的朋友們，都多次提到這個議題。

朱立倫強調，賴清德必須在就職演說、或未來的國情報告、或未來的答覆當中，明確說出台灣的能源政策何去何從。（編輯：張若瑤、翟思嘉）1130509