澳洲外長訪吐瓦魯 首提與台灣密切合作海底電纜計劃

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（中央社記者楊淳卉雪梨9日專電）澳洲外交部長黃英賢昨訪問同是台灣友邦的太平洋島國吐瓦魯，談及援助吐瓦魯海岸調適計畫與海底電纜案時，首度提及合作夥伴台灣，她表示將與夥伴密切合作致力重要變革。

黃英賢（Penny Wong）昨天抵達吐瓦魯（Tuvalu）首都富納富提（Funafuti），受邀出席與吐瓦魯新任總理泰歐（Feleti Teo）、吐瓦魯外交部長帕納帕（Paulson Panapa）等當地政要的國宴。這是吐瓦魯今年2月國會大選後，澳洲外長首度訪問吐瓦魯。

在中國積極拉攏太平洋島國之際，澳洲將提供給太平洋友邦吐瓦魯的財務援助大增逾4倍，以鞏固雙方於去年11月簽署有關氣候、移民和安全事務的「好鄰聯盟」（Falepili Union）協定。

黃英賢昨晚在席間發表演說表示，吐瓦魯站在全球對抗氣候變遷的第一線，澳洲是吐瓦魯海岸調適計劃（Tuvalu Coastal Adaptation Project）驕傲的合作夥伴，並承諾澳洲會在吐瓦魯遭遇人道主義災害、流行病或襲擊時，提供吐瓦魯安全保障。

黃英賢並提及一系列援助計劃內容，包括澳洲提供吐瓦魯人民特殊簽證途徑，讓吐瓦魯人民能夠在澳洲就學與就業；並投入澳幣1500萬元（約新台幣3.19億元），在吐瓦魯新建國家安全協調中心（National Security Coordination Centre）。

黃英賢接著提及參與援助吐瓦魯海岸調適計畫及海底電纜案，並首度提及上述援助計劃的合作夥伴台灣。

她強調，澳洲將與美國、日本、台灣、紐西蘭等合作伙伴密切合作，致力這項重要的變革。澳洲將提供澳幣5000萬元支援興建吐瓦魯第一條海底電纜。

美國白宮在今年4月指出，美國與日本將與志同道合的夥伴合作，建立可信任及有彈性的網路，並將向太平洋地區海底網路電纜建設提供資金，包括為吐瓦魯及密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）海底網路電纜系統提供1600萬美元。這是歷史上海底電纜首度連向吐瓦魯。（編輯：陳承功）1130509