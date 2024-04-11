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台灣首度參與美日澳 助吐瓦魯建海底電纜

2024/4/11 09:26（4/11 09:30 更新）
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（中央社製圖）
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（中央社記者楊淳卉雪梨11日專電）美國白宮表示，日本將加入美國、澳洲建設太平洋島地區海底網路電纜計畫並提供資金，並公布台灣將首度參與美、澳、日，協助其友邦吐瓦魯建設海底網路電纜。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）去年10月訪美時，美國與澳洲宣布將合作向太平洋地區基礎建設融資機制提供6500萬美元（約新台幣20.92億元）資金，為太平洋島國海底網路電纜建設提供資金，並與谷歌（Google）及夏威基．努伊（Hawaiki Nui）公司、太平洋島國合作。此舉也被視為美國抗衡中國影響力。

日本首相岸田文雄目前正訪問美國，白宮今天公布，在美、澳去年10月對海底網路電纜聯合融資承諾的基礎上，日本將加入這項協助太平洋地區建設海底網路電纜計畫。

白宮指出，美國與日本將與志同道合的夥伴合作，建立可信任及有彈性的網路，並將向太平洋地區海底網路電纜建設提供資金，包括為吐瓦魯及密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）海底網路電纜系統提供1600萬美元。這是歷史上海底電纜首度連向吐瓦魯（Tuvalu）。

白宮也表示，台灣將參與美國、日本、澳洲，為吐瓦魯建海底網路電纜計畫提供資金。（編輯：郭中翰）1130411

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