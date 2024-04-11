台美澳日合作海纜 駐吐瓦魯大使：重資安與通聯效能

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淳卉雪梨11日專電）台灣將首度與美、澳、日合作，協助友邦吐瓦魯建設海底網路電纜。駐吐瓦魯大使林東亨今天說，欣見各援助夥伴齊心為太平洋島國建立乾淨的網絡，從根源做資安維護及提升通聯效能。

吐瓦魯長期以來網路及電信通聯均依賴衛星，不僅費用高昂，還受天候因素影響欠缺穩定性，同時因頻寬不足，嚴重影響整體通聯效能。

林東亨今天向中央社表示，為強化吐國網路及通訊連結，中華民國自2021年起就在確保資訊安全的前提上，積極協助吐國建置全境4G LTE通訊基礎建設，不僅提升吐國全境通聯效能，也為日後通訊升級奠立良好基礎，整體成效良好，獲得吐國各界一致肯定與讚揚。

林東亨說，不過，吐國目前聯外還是僅能依靠衛星，受到衛星通聯功能的侷限，通聯效能提升仍有無法突破的瓶頸，考量強化網路連結、提升通聯效能，對吐國整體經濟社會發展極關鍵，也是吐國優先施政計畫，因此台灣積極與美、澳、日等理念相近的援助夥伴協作，自2023年起先進行布建中太平洋電纜的可行性研究，逐步推進布建中太平洋電纜規畫。

林東亨說，依據規畫，海底網路電纜主線將由關島（Guam）連結法屬玻里尼西亞（Polynesia），中間會有支線連結包含吐瓦魯的14個太平洋島國，目前整個布建計畫已由Google（谷歌）著手進行中。

林東亨表示，由於中太平洋海底網路電纜計畫對確保太平洋島國資安維護及提升通聯效能非常重要，經過政府與美、澳、日等國多方協商溝通，欣見各援助夥伴能齊心協力為吐瓦魯、馬紹爾群島等太平洋島國建立一條乾淨的網絡，並從根源來做資安維護及提升通聯效能。

林東亨說，台灣樂於參與中太平洋海底網路電纜計畫中的吐瓦魯支線布建。這是吐瓦魯第一條海底網路電纜，相信海底網路電纜上陸運作後，將可大幅提升吐瓦魯的通聯效能，讓吐國所有民眾享受安全、可信賴、優質及可負擔的網路服務。

美國和中國正透過基礎建設競逐太平洋地區的影響力。美國去年起計劃支持一條連接多個太平洋島嶼的新海底網路電纜，去年10月與澳洲宣布合作向太平洋地區基礎建設融資機制提供6500萬美元（約新台幣20.92億元）資金，為太平洋島國海底網路電纜建設提供資金，並與Google及夏威基．努伊（Hawaiki Nui）公司、太平洋島國合作。

日本首相岸田文雄目前正訪問美國，白宮今天表示，美國、日本將合作向太平洋地區海底網路電纜建設提供資金，包括為吐瓦魯及密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）海底網路電纜系統提供1600萬美元，也公布台灣將首度參與美、澳、日，協助吐瓦魯建設海底網路電纜。（編輯：郭中翰）1130411