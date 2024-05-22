吐瓦魯總理體驗台灣美食魅力 手做小籠包及珍奶

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（中央社記者余曉涵台北22日電）吐瓦魯國總理泰歐（Feleti Teo）在外交部安排下，今天前往CookInn Taiwan料理教室親手製作小籠包和珍珠奶茶，感受台灣美食魅力。

吐瓦魯國總理泰歐伉儷率慶賀團訪台出席第16任總統、副總統就職大典。CookInn Taiwan料理教室發布新聞稿表示，在外交部及駐吐瓦魯大使林東亨安排下，慶賀團來到CookInn Taiwan旅人料理教室，親手製作小籠包和珍珠奶茶，活用「創意外交」的不同形式，讓友邦貴賓體驗最真實的台灣魅力。

CookInn Taiwan指出，在Cookinn Taiwan創辦人蔡佩君的料理課程中，吐瓦魯總理夫人與貴賓們第1次嘗試製作麵點料理，並從高湯凍開始調製肉餡，學習麵皮技巧，一步步細心地捏出小籠包。

CookInn Taiwan表示，其中1名成員創意十足，將小籠包尖端捏成台北101的形狀，林東亨更展示精湛廚藝，捏製小籠包時如同專業師傅般，直說以後要在吐瓦魯開小籠包宴會款待友邦朋友。

CookInn Taiwan指出，珍珠奶茶也深受慶賀團的喜愛，由於台灣珍珠粉圓和許多小吃善用地瓜粉製成，與吐瓦魯當地盛行使用pulaka（沼澤芋頭）製作料理有相同巧妙之處，也讓慶賀團續杯不斷。（編輯：管中維）1130522