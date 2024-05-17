西雅圖福爾摩沙美食饗宴 日本總領事挑戰做刈包

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（中央社台北17日電）駐西雅圖辦事處15日舉行「福爾摩沙美食饗宴」，華盛頓州9名州參眾議員出席創下紀錄。駐西雅圖辦事處長甄國清和日本總領事伊従誠當場比賽做台式刈包，伊従誠表示「拿第一」，獲得滿堂喝采。

來自台灣的大廚李佳其烹調，帶來小籠包、鹹酥雞、台塑牛排、松子蝦鬆等菜餚；不過，今年西雅圖「福爾摩沙美食饗宴」（Taste of Formosa）最具話題的配套餐，莫過於520就職國宴的台南蝦仁飯，搭配珍珠奶茶。

這場由駐西雅圖辦事處舉辦的年度美食盛事，在美國亞太裔傳統月及台灣傳統月登場，透過美食外交，讓當地社會體驗台灣人的好客與文化。

甄國清致詞表示，20日台灣將舉行第16任總統暨副總統就職典禮，特別安排國宴菜色。甄國清夫婦邀請伊従誠（Makoto Iyori）夫婦體驗製作刈包。

4名外交官夫婦穿起圍裙，依照步驟將滷肉、酸菜、花生粉等食材夾進麵餅，不過當主持人喊說「這是場比賽」，伊従誠立刻加快動作，快速完成一份台式刈包，並自豪地表示自己「拿下第一名」，配合演出引起全場哄堂大笑。

華盛頓州今年共有9位州參、眾議員出席活動，是歷年來人數最多的一次，他們致詞讚揚台灣美食、民主及多元文化，並肯定台僑和台商對美國社會的貢獻。

甄國清說，今年是台灣關係法立法45週年，這是台美繁榮與夥伴關係的基石，給予國人面對中國挑戰的信心，也是台灣美食及文化持續揚名國際的後盾。

甄國清也感謝華盛頓州議會連續4年通過友台決議，肯定駐西雅圖辦事處推動台灣和華盛頓州雙邊關係的努力，期盼台美關係持續緊密堅實。（編輯：郭中翰）1130517