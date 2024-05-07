冠軍隊打造最強國宴伴手禮 要讓外賓感受台南熱情

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（中央社記者葉素萍台北7日電）520國宴首度移師台南，多位台南之光組成「金牌隊伍」打造最強伴手禮冠軍組合；重要幕後推手、府城之聲廣播電台董事長康銀壽說，兩大袋黃金組合送給出席國宴的外賓，「來到台南就感受到我們的熱情，讓他們兩隻手都提不完。」

520總統就職國宴將首度移師台南舉辦，國宴伴手禮兩大袋黃金組合今天揭曉，一袋由台南市政府準備，另一袋則由府城之聲廣播電台董事長康銀壽熱情贊助。

台南市府特製的「台南400」提袋，內有深緣及水酥餅禮盒、古寶無患子活膚皂禮盒、台風造酒精釀啤酒、甜玉軒紅酒桑椹果醬以及台塩海洋鹼性離子水；民間廠商熱情贊助的伴手禮則有「鹽中魚子醬」美譽的北門頂級鹽花、鳳梨酥及曾奪下世界盃麵包大賽個人金牌的吳寶春麵包，並裝入來自台南西港藺草技藝、有「台灣LV」美名的茄芷袋。

兩大袋伴手禮不只象徵台南人的豐厚熱情，更展現台灣冠軍國家隊「愈在地、愈國際」的文創精神。

促成民間熱情贊助國宴伴手禮的重要幕後推手是府城之聲廣播電台董事長康銀壽，他說，兩大袋黃金組合送給出席國宴的外賓，「來到台南就感受到我們的熱情，讓他們兩隻手都提不完。」

勇奪英國世界柑橘類果醬大賽金牌的台南果醬職人林韡勳受訪時表示，「賴清德以前是台南市長，選到總統回來（台南），意義非凡。」且以往國宴都選擇辦在台北，為呼應此次國宴首度移師台南，特別選擇以桑椹為主題的果醬，因為桑椹是台灣獨有的莓果，是「家鄉的味道」。

古寶無患子為這次國宴伴手禮推出具台南在地特色的限量嶄新包裝，融入古蹟安平古堡、林百貨、孔廟、地方農漁特產品鳳梨、虱目魚，以及地方香科活動燒王船、台南特有物種黑面琵鷺等元素。

古寶無患子公司董事長王高榮表示，賴清德任台南市長期間，推動農漁產業不遺餘力，今年適逢「台南400」，新任總統與台南淵源甚深，國宴又首度移師台南，「這一輩子也不一定有一次」、「賴總統是我們這裡的人，都在我們台南」，因此不計成本，一定要做得更好，輸人不輸陣。

榮獲2022年WBA世界啤酒大賽金牌的台南在地啤酒廠台風造酒，品牌總監許承穎表示，台風造酒以台南在地酒廠之姿被選為國宴伴手禮，「是一件對台灣酒廠很有鼓勵意義的事情」；這次瓶身設計結合「台南400」活動主視覺，搭配煙火慶祝圖像，象徵台南人共同籌辦國宴喜事，希望藉由國宴伴手禮，讓世界看見台南。（編輯：林興盟）1130507