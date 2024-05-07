520國宴伴手禮開箱 兩袋滿滿台南味

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（中央社記者楊思瑞台南7日電）總統、副總統就職國宴將於20日首次在台南舉辦，台南市政府今天公布為受邀賓客準備的在地伴手禮，包括無患子、果醬男孩等在地業者產品，裝滿特製的台南400及茄芷袋兩個提袋。

今天在永華市政中心舉辦國宴伴手禮開箱記者會，由市長黃偉哲與主要贊助商「府城之聲」廣播電台董事長康銀壽及伴手禮廠商出席，共同公布為520國宴準備的台南特色伴手禮組合。

黃偉哲表示，這次國宴伴手禮由官方、民間共同準備，每一樣都是精挑細選，不論是在世界得獎或是在市場熱銷，都經過千錘百鍊，不只是台南之光，也是台灣之光，台南已經準備好歡迎參加國宴賓客，希望大家除了參加國宴吃好料，也順便了解台南優質廠商奮鬥過程與事蹟。

康銀壽表示，這次國宴有很多外國賓客，所以特地準備最好的伴手禮，展現台南人熱情，台灣在400年前被譽為福爾摩沙，而國宴就選在福爾摩沙酒店舉辦，感謝許多在地廠商全力配合幫忙，展現台南人款待客人心意。

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台南市政府提供資料指出，520國宴特色伴手禮組合，以特製台南400提袋，裝有「深緣及水-酥餅禮盒」、「古寶無患子-活膚皂禮盒」、「台風造酒-台南風味精釀啤酒」、「台南果醬男孩-紅酒桑椹果醬」以及「台塩海洋鹼性離子水」等都出自台南在地知名廠商。

市府指出，康銀壽贊助另一袋特色伴手禮，把譽為「鹽中的魚子醬」北門頂級鹽花、鳳梨酥以及吳寶春麵包，裝入特別設計的「台灣LV」茄芷袋內，符合總統當選人賴清德選在台南舉辦國宴的「越在地、越國際」精神。（編輯：孫承武）1130507