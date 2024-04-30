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台南青農英國果醬大賽滿分奪金 茉莉花綠茶威士忌橘子醬吸睛

2024/4/30 16:10（4/30 16:38 更新）
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台南青農林韡勳（右）今年在英國世界柑橘類果醬大賽使用酒類食材組競賽獲得金牌。（圖取自facebook.com/sweetjadejam）
台南青農林韡勳（右）今年在英國世界柑橘類果醬大賽使用酒類食材組競賽獲得金牌。（圖取自facebook.com/sweetjadejam）
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（中央社記者楊思瑞台南30日電）有「果醬男孩」美名的台南青農林韡勳，去年在英國世界柑橘類果醬大賽的使用酒類食材組競賽獲金牌，今年再以茉莉花綠茶威士忌橘子果醬參賽，以滿分30分再獲得金牌。

林韡勳近日在臉書（Facebook）發文分享獲獎喜悅及心路歷程，他說，得獎果醬作品裡不只有水果、糖，還有他的鍥而不捨、一片真心、竭盡全力，大家的愛與他的夢想。

林韡勳表示，今年4月底報名「使用酒類食材的組別」，在英國GB世界果醬大賽幫台灣拿到「滿分最高分30分」世界金牌，大賽每年在英國古蹟「達拉蔓莊園」（Dalemain Mansion）舉辦，有近3000、4000罐果醬，來自世界各地國家選手參加。

林韡勳說，在台灣日常生活很常見的果醬，在英國很講究刀工、風味、色澤，評審依照不同組別、不同參賽作品打分數。

林韡勳提到，因為台南爺爺、奶奶家裡農場果園有種植水果，大學畢業後返鄉創業用水果製作果醬，今年以自有果醬品牌甜玉軒參賽，得到使用酒類分組冠軍金獎作品「墨綠」，採用台灣生產的茉莉花、綠茶、橘子製作的茉莉花綠茶威士忌橘子果醬。

林韡勳2020年首次參賽就拿下3面銀牌，隔年再斬獲得3銀3銅並自創品牌，以果醬職人精神和熱情精進技能，去年首度奪金，今年再次拿到金牌，實現「讓世界看見台灣」、「了解台灣水果美好滋味」心願。

林韡勳5月3日上午將前往台南市柳營國中，出席由柳營區公所、柳營區農會、台南市農業局等單位舉辦的慶祝活動，並教大家製作果醬與分享心得。（編輯：郭諭儒）1130430

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