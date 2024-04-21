英國果醬大賽台灣獲逾40獎創紀錄 南庄橙再驚豔

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（中央社記者陳韻聿倫敦20日專電）台灣品牌參加英國「世界柑橘果醬大賽」今年獲獎數再創紀錄，總計奪得超過40個獎，包括8個金獎。其中，以台灣特有種南庄橙為基底，融合賽夏族森林蜜、馬奧（山胡椒）、宜蘭檸檬等台灣特色食材的果醬，也分別摘下銀、銅獎。

台灣去年在同樣的競賽獲頒20多個獎，今年獲獎數幾乎翻倍，頒獎典禮於20日舉行。

日治時代於苗栗南庄被發現並列入文獻、對在地賽夏族部落具特殊文化意涵的南庄橙（學名：Citrus Taiwanica；賽夏族語：katayoe'）原本瀕臨絕跡、被「國際自然保育聯盟」（IUCN）列為「極度瀕危」（CR）等級。

2021年，林務局（即現在的農業部林業及自然保育署）啟動南庄橙復育工作，並在中興大學等研究團隊、以及賽夏族人的共同努力下，成功復育並走向國際。

2023年，有台灣「果醬女王」之稱的柯亞首次以南庄橙製作單品果醬參加英國「世界柑橘果醬大賽」（World Marmalade Awards），一出手即獲1金2銀。

當年擔任評審團主席的英國名廚勒帕德（Dan Lepard）今年初曾訪問台灣，參加林業保育署舉辦的南庄橙商業應用及精緻餐飲研討活動、提供建議，並至南庄山林親手栽下南庄橙幼苗。他後來在個人官網撰寫多篇南庄橙相關文章，圖文並茂的呈現占據官網首頁大半版面。

柯亞今年再度以南庄橙參賽。根據中央社取得的評審團評語，銀獎品項「純粹南庄橙」在滿分30分之中，獲得27分，評審形容其果皮「具強烈、引人入勝的風味」、南庄橙特有的酸苦味「口感宜人」，是一款「扣人心弦」（arresting）、「味覺濃烈」的果醬。

柯亞另以台中茂谷柑、台中蜜柑、日本蜜柑及琴酒製作「蜜柑友達」果醬，紀念台灣與日本的友誼，並在「添加有趣食材」（Interesting Additions）評比類別、以及大會另頒的「職人工藝獎」（Artisan Award）獲金獎。評審形容該款果醬口感平衡、味覺層次表現豐富、齒頰留香餘韻悠長。

今年獲獎的另有南投「玫開四度」、台南「甜玉軒」、高雄「小甜心」、雲林「奶油巴士」、台中「果食男子」、高雄Good Jam+（「職人工藝獎」銀獎）、宜蘭「青菓邸舍甜品坊」（「職人工藝獎」銅獎）、 台北「招弟醬園」（「職人工藝獎」銅獎）等品牌。

各品牌運用多項台灣特色食材，包括美濃木瓜、旗山香蕉、屏東茉莉花、茂谷柑、草山桶柑、金鑽鳳梨、古坑雞蛋柳丁、古坑咖啡。

木瓜、香蕉是相對少見的柑橘果醬食材，「小甜心」分別以融合木瓜、鳳梨、黃檸檬的果醬「夕陽協奏曲」，以及結合香蕉、黎檬、香草的「黎檬香蕉」果醬在「添加有趣食材」類別獲金、銅獎。

評審指出，「黎檬香蕉」的香蕉與香草搭配十分創新，挑戰柑橘果醬的既定形象，但整體口感和諧美味。至於「夕陽協奏曲」，混搭食材在味覺和香氣的表現十分和諧、餘韻悠長，且風味濃郁，口感層次豐富。

「世界柑橘果醬大賽」成立於2005年，宗旨是發揚「最英國風」傳統之一：製作柑橘果醬。知名英國兒童文學虛構角色、熱愛柑橘果醬與果醬三明治的「柏靈頓熊」（Paddington Bear）是大賽「守護者」。

大賽每年在一級古蹟「達拉蔓莊園」（Dalemain Mansion）舉行頒獎典禮以及交流、品嚐活動。莊園位於聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產景點、英格蘭西北部「湖區」（Lake District）內，存有豐富的果醬食譜和在英國數一數二的玫瑰收藏。（編輯：韋樞）1130421