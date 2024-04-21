英國世界柑橘果醬賽 雲林樟湖學童奪2金3銀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳雲林縣21日電）今年度世界柑橘果醬大賽在英國的比賽成績揭曉，雲林縣立樟湖國民中小學5名孩童作品獲得2金3銀，校長陳清圳今天獲悉學童優異表現與有榮焉，特別在臉書PO文讚揚。

陳清圳在臉書（Facebook）PO文，21日凌晨，消息從英國傳回來，5名孩子寄到英國參加果醬比賽的作品，獲得2金3銀，「其中晏彤還獲得分組冠軍，指導老師陳韻筠看到孩子的作品，被擺在最重要最顯眼的位置，他們紅了眼眶，而我也熱淚盈眶」。

陳清圳並在文中特別提到6年級參與比賽的阿偉，他說，阿偉是由阿嬤帶大，2人相依為命，阿偉從小就到阿嬤的小吃攤幫忙，常常忙到凌晨，阿偉白天上課打瞌睡是日常，後來阿偉在4年級被帶到樟湖來住校學習。

陳清圳指出，去年詢問阿偉要不要做果醬，阿偉很興奮表示願意，去年阿偉製作的果醬就獲得英國比賽銀牌、日本比賽銀賞，果醬製作開啟阿偉另一個天賦。阿偉今年更上一層樓，獲得英國比賽的金牌，「阿偉這面金牌，無疑是給阿嬤最好的母親節禮物」。

陳清圳表示，5名孩童以雲林樟湖的藍染，包裹著古坑的甜味，這果醬參雜不放棄、真誠、努力、包容的精神。難怪陳韻筠會說「英國業餘組的金獎很難拿，孩子真的很棒」。

校方表示，被稱為雲林「果醬女王」的陳韻筠，10多年前回到故鄉古坑鄉開烘焙店，因當地盛產水果，並研發各種水果麵包、蛋糕，還投入果醬研發，3年前開到樟湖國中小學教學童烹飪、烘焙及果醬，研發果醬特別引起孩童的學習興趣。

樟湖國民中小學總務主任陳靜淑告訴中央社記者表示，參賽的3名小六、1名小五及1名國一生等5人，自己常利用下課時間載著學生下山到陳韻筠家繼續學習果醬製作，一直要忙到晚上9時左右才會回到學校，幾個月下來沒有人喊累，學生的自我期許，堅持好還要再好的精神，反而更加珍惜每次學習機會。

陳靜淑指出，學生製作果醬原料來自於當地古坑的柑橘類水果，備料流程費時費工，老師、家長都投入協助，今天得知孩子製作的果醬獲得世界級裁判肯定，代表孩子的能力受到肯定，大家都相當開心。（編輯：黃世雅）1130421