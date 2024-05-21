2友邦總理參訪台南 感受特色文化魅力

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（中央社記者楊思瑞台南21日電）第16任正副總統就職國宴昨天在台南舉辦，出席友邦吐瓦魯國總理泰歐、聖露西亞總理皮耶今天在台南市政府安排下，分別前往奇美博物館、崑山科技大學等地參訪，感受台南魅力。

台南市政府新聞稿指出，吐瓦魯國總理泰歐（Fele ti Penitala Teo，另譯：戴斐立）以奇美博物館為訪問台南重點行程，在台南市副市長趙卿惠及奇美博物館董事長郭玲玲等人陪同下，不僅欣賞到奇美博物館雄偉建築與豐富展品，更體會台南人對文化重視。

台南市政府指出，尤其泰歐聽聞館方在提琴方面典藏豐富，特地慕名到提琴區參觀，而奇美引進的國際大展「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」正在展出，泰歐也前往展區參觀，在眾多經典名畫前駐足品味。

市府指出，聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pier re）則因對台南技職教育及地方創生深感興趣，在台南市副市長葉澤山陪同下前往崑山科技大學與校方交流，皮耶讚嘆教育重要性，並感謝校方對露國留學生的照顧，他也與學生們一一會面，聆聽他們在台南學習生活感受。

市府指出，皮耶隨後造訪奇美食品幸福工廠，體驗手作鳳梨酥，進一步認識台南食品產業及美食文化，最後一站則是參訪以老舊糖廠改造而成的十鼓文創園區，盼借鑑台南文創經驗作為聖露西亞文化觀光發展參考。

台南市長黃偉哲表示，能在台南400這一年迎接重要國賓，對台南意義重大，台南作為台灣文化首都，擁有豐富多元歷史文化資產與觀光特色，希望讓首次造訪台南的兩名友邦總理深刻感受府城獨特文化魅力，並期待加深台南、台灣與吐、露兩國的了解及情誼。（編輯：黃世雅）1130521