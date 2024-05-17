賀520總統就職 準總統賴清德看戲「蟠桃大會慶狀元」

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（中央社記者張榮祥台南17日電）20日正副總統就職，安平在地廟宇邀秀琴歌劇團、唐美雲歌仔戲團及明華園戲劇總團在林默娘公園連演三天大戲，晚上準總統賴清德特地南下觀賞首場大戲「蟠桃大會慶狀元」。

秀琴歌劇團帶來的「蟠桃大會慶狀元」今晚7時30分正式開演，現場超過2500人齊聚觀賞。準總統賴清德提早抵林默娘公園，在台南黃偉哲陪同下前往「囍市集」走逛，與店家、民眾親切互動，並在開演前進行祈福敲鑼儀式，敲響鳴鑼三聲，為國人及國運祈福。

台南市2位副市長葉澤山、趙卿惠，議長邱莉莉、副議長林志展率領台南市議會多位議員，安平開台天后宮總幹事林國明、安平觀音亭主委顏東賢、安平港仔尾社靈濟殿主委何志章、安平全台金龍殿主委陳展川現場見證榮耀時刻。

準總統賴清德首先向台南市民鞠躬致意，感謝台南鄉親一路支持，讓他從國大代表到今日當選總統。他表示，過去村庄有大喜事時，就會連演三天大戲，今天活動不僅是要迎接「台南400」，也是要慶祝2024年來自台南的總統、副總統上任，他謝謝台南4間在地廟宇，也要肯定台南身為文化首都，傳承文化的精神。

黃偉哲表示，這個禮拜可說是南方有囍，不僅總統就職國宴首度移師台南，安平民間四大廟主動發起「民安吉慶 南方有囍」活動，邀請三大知名歌仔戲團連演三天大戲，還有「囍市集」提供民眾品嚐美味台南小吃，除為5/20總統就職獻上祝福，相信參與民眾也必能滿載而歸。

今天登場的秀琴歌劇團，團長張秀琴不僅是去年文化部文協獎章得主，更是台南市榮譽市民。這次親自上陣領銜主演「蟠桃大會慶狀元」，演繹傳統神話中的蟠桃盛會，也為國家新氣象獻上祝福。

週六晚間登場的由唐美雲歌仔戲團的唐美雲、許秀年、王金櫻及小咪四大國寶同台飆戲「龍鳳情緣」，描述靈鳳公主女扮男裝私自離開皇宮遊山玩水，南山遇上歐靖龍，成就一場才子佳人的愛情喜劇，慶祝國家有囍。

週日則由明華園戲劇總團當家小生孫翠鳳領銜主演「劍神呂洞賓」，將大家熟知的八仙傳奇故事改編為魔幻大戲，流暢轉場預祝國政行雲流水、國家風調雨順。

安平開台天后宮指出，「民安吉慶 南方有囍」三天連演活動現場，除精彩歌仔戲演出外，每天自下午5時開始，在林默娘公園停車場同步舉辦國宴等級「囍市集」，22家台南各式小吃名店齊聚一堂，帶給民眾一場豐富在地美食饗宴。（編輯：孫承武）1130517

「民安吉慶 南方有囍–慶祝第16屆總統暨副總統就職」活動17日起一連3天在台南安平登場，3大歌仔戲團應邀搬演3齣大戲，首日由秀琴歌劇團以「蟠桃大會慶狀元」打頭陣。中央社記者董俊志攝 113年5月17日

為慶賀第16任總統、副總統就職，台南市安平區開台天后宮等4大宮廟聯合邀請3大歌仔戲團演出，17日晚間首場在林默娘公園由秀琴歌劇團帶來劇碼「蟠桃大會慶狀元」，吸引逾2000名觀眾共賞。中央社記者董俊志攝 113年5月17日

慶祝新任總統、副總統就職，台南市安平區4大宮廟攜手邀請3大歌仔戲團，自17日起連續3天帶來精彩演出，首日由秀琴歌劇團以劇碼「蟠桃大會慶狀元」打頭陣。中央社記者董俊志攝 113年5月17日