尼克布朗森帶傷再擒溜馬 季後賽次輪2連勝

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（中央社紐約8日綜合外電報導）美國職籃NBA東區季後賽第2輪，紐約尼克隊今天在主場續戰印第安納溜馬隊，尼克主將布朗森雖然右腳有傷，但最後率隊以130比121擊敗溜馬，在系列賽中取得2連勝領先。

這場比賽尼克隊大將布朗森（Jalen Brunson）因腳傷在上半場上陣時間有限，這給了溜馬很好的機會，溜馬前2節就拿了73分並以10分領先，其中哈利伯頓（Tyrese Haliburton）三分球投8進5，半場共有22分進帳，杜平（Obi Toppin）也貢獻了13分。

尼克隊上半場是以阿努諾比（OG Anunoby）為攻擊中心，他半場也是拿了22分，不過隊友發揮有限，僅靠上一戰投進關鍵追平3分球的迪文森索（Donte DiVincenzo）以火力支援。

下半場開始，溜馬雖然維持領先，但迪文森索與哈特（Josh Hart）力保尼克在追分範圍內，布朗森開始加入戰局後，本節更是拚下10分。他上半場只打8分鐘並僅得5分。而尼克在一波16-6的攻勢後，在第3節中段將比數追平。

比賽至此進入白熱戰，一直到第4節中段仍是只有1分差。決勝關鍵期，尼克由哈特的三分球拉開領先優勢，同樣畢業於維拉諾瓦（Villanova）大學的布朗森、迪文森索、哈特3人開始主宰戰局。溜馬西雅坎（Pascal Siakam）雖有建樹，但仍不敵尼克猛攻，最後是9分之差敗陣。

布朗森先前連續4場季後賽都有拿超過40分，已經寫下紀錄，今天因傷只拿29分仍是全隊之冠，特別是其中24分都是來自下半場。另外，迪文森索與阿努諾比均為28分，哈特也有19分外加15個籃板。

尼克今天在籃板、投籃命中率、三分球命中率都優於溜馬，而溜馬的哈利伯頓全場34分則是兩隊之冠，不過全隊支援火力明顯不如尼克。兩隊將在10日晚間（台灣時間11日上午）在溜馬主場進行系列賽第3戰。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1130509