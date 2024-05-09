女大生感冒就醫後癱瘓 澎湖三總與醫護須連帶賠償1551萬

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（中央社記者謝幸恩台北9日電）汪姓女大生到三總澎湖分院就醫，醫護人員為汪施打第三代抗生素、葡萄糖酸鈣，未間隔48小時即混用，導致汪女癱瘓。最高法院判醫師、護士、院方須連帶賠新台幣1551萬餘元確定。

一審的澎湖地方法院判決指出，汪女於民國97年5月間因感冒前往三軍總醫院澎湖分院就診，經周姓醫師會診為急性腎炎，並住院治療。

周男指示鮑姓女護士為汪女的點滴藥袋中施打第三代抗生素，另因抽血發現汪女低血鈣，周男又指示鮑女為汪女的點滴藥袋中注射葡萄糖酸鈣。

汪女不久後出現血壓降低、癲癇、休克等現象，經急救後仍昏迷不醒，於是轉診治療，出院時因缺氧性病變，而導致癱瘓，無法自理生活。

汪女家屬提告認為，周男未間隔48小時，即指示混用第三代抗生素與葡萄糖酸鈣治療，而鮑女未注意洗淨點滴藥袋，導致藥物混合後產生沉澱，卻不顧輸液管路阻塞，而調整加快點滴輸注速度，周男、鮑女有疏失，院方身為僱用人，應連帶負損害賠償責任。

一審認定周男和鮑女有疏失，必須和院方負起連帶賠償責任。案經上訴，二審由台灣高等法院高雄高分院審理，認為鮑女無疏失，改判周男、院方須賠償。

案經最高法院2度把案件撤銷，發回高雄高分院更審。更一審、更二審均認定醫師、護士、院方無疏失，改判免賠。經上訴，最高法院第3度發回更審。

更三審指出，周男未注意施打第三代抗生素後，48小時內不得接續施打含鈣溶液的警示；鮑女則未注意洗淨點滴輸液套，且在發現輸液管路阻塞或內容物混濁情況，應停止繼續輸注，卻反而用針頭疏通點滴管，加快點滴輸注速度。

更三審認為，周男、鮑女的醫療處置行為，均違反醫療上必要的注意義務，逾越合理臨床專業裁量的範圍，與汪女癱瘓有因果關係，院方則未盡僱用人的監督注意義務，判決院方應與周男、鮑女連帶賠償1551萬餘元。

案經上訴，最高法院認為，更三審判決無違誤，日前駁回上訴，全案確定。（編輯：方沛清）1130509