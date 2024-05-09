媽媽就是好朋友 朱宗慶打擊樂團母親節為愛而演

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（中央社記者趙靜瑜台北9日電）可以是媽媽也可以是最好的朋友，朱宗慶打擊樂團邀約4大聲樂名家林慈音、翁若珮、林健吉與羅俊穎等音樂界好友齊聚一堂，將在母親節假期演出，用擊樂與歌聲一起為樂迷唱出藝術唱出愛。

朱宗慶打擊樂團「打擊樂與他的好朋友們」音樂會進入最後倒數彩排階段，所有曲目都在4到5次的彩排中成形，散發迷人又豐富的音樂氣息。這次聲樂家們將演出由櫻井弘二改編的「當愛在歌聲裡飛翔，在樂音中徜徉」，4聲樂名家除了各有1首獨唱之外，最後也將一起大合唱。

朱宗慶打擊樂團助理藝術總監盧煥韋接受中央社記者專訪時表示，平常朱團訓練有素，排練時謹慎認真，但跟聲樂家們的合作完全打破節奏，「大家唱完一段就會開始聊天，互相分享，聊完又自動回到排練模式，很有效率，我們可以感受聲樂曲目不但浪漫，唱聲樂的音樂家們也很浪漫。」

其中，次女高音翁若珮將與朱團資深團員吳珮菁共演「卡門」中的「愛情像自由的小鳥」，雙樂器展現卡門之愛；男高音林健吉將與朱團團員陳妙妃演出「茱蒂塔」中的「朋友，生命值得去好好享受」；男低音羅俊穎將與盧煥韋等團員與康加鼓演唱拉丁曲目「深情的吻」。

女高音林慈音將與朱團團員陳宏岳以鐵琴演出「某位守護我的人」，搭起來好聽到會起雞皮疙瘩；最後聲樂家們一起合作歌劇「弄臣」中的「美麗的愛之女」。盧煥韋說打擊樂強調節奏與精準，加進聲樂如虎添翼，有了旋律的長線條，也帶動朱團團員在情感與技巧表現上更有彈性，大家排完都覺得收穫滿滿。

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盧煥韋分享，這次跟不同音樂家合作，拓展曲目之餘，也腦洞大開，看見更多創意，「這次每一首曲目都很好聽，有時候團員得盤腿演奏頌缽，有時候得摸黑演奏，有時還得跟舞者一樣用音樂跳舞，非常過癮。」

朱宗慶打擊樂團第2季音樂會「打擊樂與他的好朋友們」將於5月11日及12日在台北國家音樂廳，5月25日在台中國家歌劇院大劇院，5月26日在高雄衛武營音樂廳演出。（編輯：陳仁華）1130509