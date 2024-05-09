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中山大學西南海岸觀測站揭牌 聚焦七股潟湖漁村研究

2024/5/9 12:45（5/9 13:51 更新）
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國立中山大學「長期社會生態核心觀測站」9日揭牌，中山大學表示，這是全國唯一聚焦「西南海岸」的觀測站，未來將就七股地區潟湖生態系統與漁村社區發展進行全面性的現場監測、資料盤點及分析。（中山大學提供）中央社記者林巧璉傳真 113年5月9日
國立中山大學「長期社會生態核心觀測站」9日揭牌，中山大學表示，這是全國唯一聚焦「西南海岸」的觀測站，未來將就七股地區潟湖生態系統與漁村社區發展進行全面性的現場監測、資料盤點及分析。（中山大學提供）中央社記者林巧璉傳真 113年5月9日
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（中央社記者林巧璉高雄9日電）國立中山大學「長期社會生態核心觀測站」今天揭牌，中山大學表示，這是全國唯一聚焦「西南海岸」的觀測站，未來將針對七股地區潟湖生態系統與漁村社區發展全面研究，供政府永續政策參考。

國科會攜手中山大學成立全國唯一聚焦「西南海岸」的長期社會生態核心觀測站，未來將針對七股地區潟湖生態系統與漁村社區發展，包括漁業資源、環境變化、土地利用及社會結構等，進行全面性現場監測、資料盤點及分析。

中山大學今天發布新聞稿指出，此觀測站由中山大學海洋科學院海洋科學系成立，未來將針對地方議題，評估人類活動及氣候變遷對生態及社會的影響，以供政府制定永續發展的政策方針。

長期社會生態核心觀測站（LTSER）西南海岸站計畫主持人、中山大學海洋科學系特聘教授陳孟仙指出，西南海岸作為台灣沿近海養殖漁業要地，因時代變遷快速，近半世紀七股地區漁民主要生計養殖漁業，面臨重大變革與衝擊。

陳孟仙舉例，調查環境生態項目有七股潟湖水質、底質及漁撈生物，還有海岸變遷的遙測資料，社會科學的方法為透過利害關係人訪談及問卷調查，以了解七股地區潟湖生態系統與漁村社區發展的健康情形。

團隊表示，未來將建置監測資料共享資料庫及網站，串聯國內外LTSER各站間的橫向分析及合作，讓公民團體參與關注，吸引國家單位及學術研究資源投入，產生出集體共識，找出永續發展的政策方針。

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中山大學校長鄭英耀表示，每個地區的生態系統均有其獨特環境條件，所面臨的自然環境變化及人類活動的影響也不同；台灣各地社會生態系統的特性及所面臨的問題多樣且複雜，因此亟需在地的社會生態監測網絡，才能對台灣獨特且重要的社會生態系統有較完整瞭解。

中山大學表示，國科會推動長期社會生態系統監測站邁入第4年，西南海岸站為台灣6個長期社會生態系統監測站之一；過去依序成立翡翠站、彰化站、綠島站、花蓮站、原民站及中山大學主導的西南海岸站共6個核心觀測站。（編輯：陳仁華）1130509

#國科會
#國立中山大學
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