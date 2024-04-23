鄭英耀率隊訪美國 中山大學與4校簽訂MOU

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（中央社記者林巧璉高雄23日電）國立中山大學校長鄭英耀率隊赴美國，與美國4所大學簽訂MOU，聚焦化學、高分子、材料、工程及商業金融領域合作。

中山大學今天發布新聞稿指出，為強化國際連結與合作交流，培育更多國際化科技人才，中山大學與俄亥俄州凱斯西儲大學、艾克朗大學、紐澤西州立羅格斯大學及紐約市立大學柏魯克學院等4所大學締結。

中山大學指出，此行在美國4所大學建立了重要的合作夥伴關係，提供學生至美國名校的教育機會，也是多年來推動國際合作的具體展現。依循學校「3+2學碩士協議」模式，中山大學生可以就讀3年後，至美國大學進行2年學習，5年即獲得中山大學士及美國大學碩士學位。

中山大學此行聚焦於化學、高分子、材料、工程及商業金融領域合作，為學生爭取更多獲得美國知名大學碩士學位與跨國交流的機會。鄭英耀表示，國際化為學校一直以來努力的方向，近年來積極推動國際合作象徵中山對教育和學術的承諾。

中山大學在2021年獲教育部選為雙語標竿大學，並開設首批大學部英語專班，包含理、工學院所有大學部科系等11學系加入。中山大學指出，英語專班加速中山與國外知名大學雙聯學位合作，特別是在STEM領域，為中山學生爭取赴國外名校進修學位的機會與優惠。

中山大學表示，凱斯西儲大學為俄亥俄州克里夫蘭市的研究型私立大學，中山大學與其簽署化學、生物化學及相關領域的3+2學碩士協議，學生可於大4至凱斯西儲大學進行2年學習取得碩士學位。此次出訪再與工程、金融及管理領域相關主管與教授進行討論，並正式簽署全校性合作備忘錄（MOU），以確立合作意向。

根據中山大學新聞稿，艾克朗大學是以科學、技術、工程及數學4類學科（STEM）為主的學校，於高分子研究領域執世界牛耳。中山大學機電與材光系於2022年與艾克朗大學即簽署高分子領域3+2學碩士的合作協議。

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此外，中山大學與羅格斯大學在工程相關領域現已有合作，此行2校工學院正式簽署涵蓋電機、機電、材料、資工和光電工程領域的3+2學碩士協議，並建立全校性MOU，促進跨學科的合作，此次訪問啟動化學領域合作的討論。

紐約市立大學柏魯克學院以商學院著稱，財務工程居世界領先地位。中山大學2023年與柏魯克學院已簽署共同聲明，建立2校正式合作關係，並展開金融學院學生暑期紐約遊學計畫的安排。（編輯：黃世雅）1130423